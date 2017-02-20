В Хабаровском крае поезд едва не переехал пятиклассника

В районе железнодорожной станции Пивань Хабаровского края подросток едва не оказался под колёсами грузового поезда. Машинисту состава пришлось применить экстренное торможение, чтобы не переехать школьника, который очутился на рельсах. Несовершеннолетний не пострадал — поезд остановился в последний момент.

Сотрудники Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте выяснили, что подросток, который мог стать пострадавшим, — 11-летний ученик пятого класса средней школы посёлка Пивань. Несовершеннолетний, пересекая железнодорожные пути по дороге к дому, задумался и не заметил приближающегося поезда.

Инспектор по делам несовершеннолетних Комсомольского ЛО МВД России на транспорте провёл профилактическую беседу с мальчиком и его матерью. Как сообщает пресс-служба ведомства, на родителей составили административный протокол.

Жители региона часто переходят железнодорожное полотно в запрещённых местах. Иногда это приводит к трагедиям. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Амурском районе дама пенсионного возраста погибла под колёсами локомотива на перегоне станций Эльбан — Падали. Как пенсионерка оказалась на железнодорожных путях, неизвестно.

В сентябре 2016 года на железнодорожной платформе остановочного пункта Стройка перегона Хабаровск-2 — Красная Речка под грузовой поезд попал мужчина. Позже выяснилось, что погибший — 52-летний житель краевой столицы. По словам машиниста, во время движения неожиданно из-под пассажирской железнодорожной платформы выскочил человек. На предупреждающие сигналы он не реагировал, и даже экстренное торможение локомотива не спасло его.

В июле прошлого года под колёсами поезда в дальневосточной столице оказался мужчина. Он умышленно вышел на пути на 8 528-м километре Дальневосточной железной дороги в районе платформы Юбилейная. Как писало РИА «Восток-Медиа», от полученных травм хабаровчанин скончался на месте. Похожая трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре. Там под локомотив бросилась девушка. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смертельный исход. Также в конце августа 2016 года на железнодорожном вокзале Хабаровска пассажир поезда Владивосток — Москва попал под колёса локомотива, когда пытался заскочить в него на ходу. Мужчина остался без ступни левой ноги.