В Хабаровске пассажир такси напал на водителя с ножом

В дальневосточной столице правоохранители по горячим следам раскрыли разбойное нападение на таксиста. Пассажир под угрозой ножа похитил у водителя наличные и скрылся во дворах, но потерпевший погнался за ним.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение от автолюбителя, который рассказал, что на него напал с ножом пассажир. Происшествие случилось возле остановки общественного транспорта «Индустриальная». Похитив деньги, злоумышленник попытался скрыться во дворах стоящих рядом домов. Но потерпевший поехал за ним, одновременно ориентируя наружные наряды полиции. Уже через несколько минут налётчика задержали патрульные экипажи. При личном досмотре у него обнаружили нож и похищенные деньги. Заявитель уверенно опознал злоумышленника.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый заказал такси через мобильное приложение. Мужчина сел в салон в состоянии алкогольного опьянения и во время поездки продолжал распивать спиртное. Из-за этого между пассажиром и водителем начался конфликт. Автолюбитель остановил машину и попросил клиента покинуть салон. В ответ злоумышленник достал складной нож и потребовал отдать деньги.

Раньше 41-летнего хабаровчанина привлекали к уголовной ответственности за убийство. Он освободился из мест лишения свободы десять лет назад. В Хабаровске мужчина неофициально трудился на предприятии по изготовлению пластиковых окон. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, теперь злоумышленник стал фигурантом другого уголовного дела — по статье «Разбой». Индустриальный районный суд постановил заключить налётчика под стражу.

В крае за последнее время участились случаи нападения на шофёров. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», двоих жителей Комсомольска-на-Амуре за убийство водителя такси лишили свободы на 7 и 17 лет. Мужчину удалось доставить в больницу, но там он скончался. А в краевом центре два 17-летних подростка решили убить случайного шофёра, чтобы завладеть его деньгами и ценными вещами. Раненый ножом водитель такси вырвался, но не выжил. За аналогичное преступление 22-летнего комсомольчанина отправили в колонию на 16 лет.