Трудоустроенный житель Хабаровского края прикидывался безработным

Перед судом района имени Лазо Хабаровского края предстал житель посёлка Сукпай, которого обвинили в мошенничестве. Мужчина встал на учёт в Центре занятости населения и несколько месяцев получал пособие по безработице, хотя сам официально трудился кочегаром, и ему начисляли заработную плату.

Суд установил, что житель посёлка состоял в статусе безработного в Центре занятости населения района и получал денежное пособие. Одновременно злоумышленник в течение девяти месяцев самостоятельно, на основании договоров подряда, выполнял работу кочегара на территории производственной базы в посёлке Сукпай и получал зарплату. Чтобы скрыть свой заработок, мужчина не сообщил в администрацию Центра, что у него есть работа, и получил обманным путём больше 50 тысяч рублей.

На судебном заседании житель района имени Лазо признал свою вину в полном объёме, из-за чего дело рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств по делу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, злоумышленнику назначили полгода исправительных работ. Из его зарплаты будут удерживать 15 процентов в доход государства условно. Мужчине также назначили испытательный срок — полгода.