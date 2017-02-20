Состав "СКА-Хабаровска" пополнил игрок "дубля"

Основной состав команды «СКА-Хабаровск» пополнил ещё один нападающий. Новобранцем «армейской» команды стал 20-летний воспитанник местного центра подготовки юных футболистов Никита Дьяченко.

По информации пресс-службы клуба, молодой игрок стал одним из главных участников церемонии посвящения новичков в «армейцы». Воспитанник хабаровской футбольной школы, в последнее время игравший за «молодёжку» «СКА-Хабаровска», заявлен за основной состав под игровым номером 20.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно в состав «красно-синих» влились полузащитники Артур Рылов и Максим Астафьев. Также к «армейцам» вернулся полузащитник Денис Дедечко. Недавно главный тренер хабаровского клуба Андрей Гордеев заявлял, что вскоре к команде присоединятся и другие новички. Для них наставник выдвинул свои требования.

Проявить себя новички смогут 21 февраля. В этот день «СКА-Хабаровск» проведёт стыковой матч со «Спартаком-2» в рамках Кубка ФНЛ, проходящего на Кипре. Агентство сообщало, что в рамках группового этапа дальневосточная команда должна была в группе C сыграть с тремя противниками. Старт Кубка у «армейцев» не задался — они проиграли «Тюмени» со счётом 1:2. Затем последовала уверенная победа над «Мордовией» — 3:0. Встреча с питерским «Динамо» лишила хабаровчан шанса попасть в полуфинал — команде не хватило очков. В результате туда прошла «Мордовия».