В Хабаровске кондуктор не пустила маму с коляской в автобус

В краевом центре маму и восьмимесячного ребёнка не пустили в автобус маршрута № 35. По словам девушки, дверь захлопнулась перед её лицом, когда коляска была уже у девушки в руках.

«Кондуктор говорит, с колясками нельзя. «Вы не имеете меня право не пустить», — я беру коляску в руки. Делаю шаг, дверь закрывается, автобус уезжает тут же. Да просто хочется посмотреть в глаза человеку, который ребёнку отказал в проезде», — поделилась с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» жительница города Юлия Пономаренко.

С день эксперимента съёмочной группы сотрудники, которые отказали молодой маме в проезде, не работали. Однако их коллеги рассказали, что на предприятии знают о случившемся, и негативно оценили поступок кондуктора и водителя.

За помощью девушка обратилась в ассоциацию перевозчиков Хабаровска. Оказалось, все 20 автобусов маршрута № 35 должны иметь оборудование для маломобильных пассажиров.

«В управлении ФАС как раз рассматривается вопрос о том, что предприниматели не выполнили своих обязательств, и им будет выдаваться предписание», — рассказала председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице продолжают штрафовать перевозчиков, автобусы которых не оборудованы средствами для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Так, ООО «Вираж-1» наказали рублём за отсутствие оборудования для инвалидов. В автобусах не было низкого пола и пандусов. Новая проверка показала, что компания так и не оснастила транспортные средства всем необходимым, руководству пришлось снова платить деньги.

Связаться с владельцем автотранспортного предприятия, обслуживающего маршрут № 35, не удалось. Ответить хабаровчанке смогут уже в Роспотребнадзоре или в прокуратуре.