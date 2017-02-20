Михаил Юрьев: матч с казанским "Динамо" получился динамичным

Главный тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев после матча с казанским «Динамо» признался, что, несмотря на разгромный счёт, соперник доставил «армейцам» неудобства. Также наставник особо отметил игру вратаря соперников.

«Хороший, динамичный матч получился. По большей части, он понравился. Те, моменты, которые в первом тайме создавало «Динамо-Казань», достаточно серьёзно нас напрягали. В перерыве мы постарались ввести коррективы в оборону — что-то получилось, во всяком случае, сыграли на ноль, что уже радует. А то, что так здорово сыграл вратарь «Динамо» — слов нет, он большой молодец», — рассказал Михаил Юрьев.

С капитанской повязкой на матч с казанцами вышел Василий Грановский: он заменил на этом мостике Алексея Чижова, которому тренерский штаб дал отдохнуть перед выездом.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «СКА-Нефтяник» на своём льду разгромил казанское «Динамо» со счётом 11:3. Это поражение стало для гостей самым крупным на выезде в нынешнем чемпионате России.

До окончания регулярного чемпионата «СКА-Нефтяник» проведёт ещё два матча в гостях: 23 февраля «армейцы» сыграют в Архангельске с «Водником», а 26 февраля встретятся с ульяновской «Волгой». После этого хабаровская команда вернётся в дальневосточную столицу, где 9 и 10 марта проведёт четвертьфинальную серии.