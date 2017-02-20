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Хабаровский пенсионер добился права стать опекуном своей внучки

Хабаровский пенсионер добился права стать опекуном своей внучки
Родная мать девочки за девять месяцев так и не появилась в семье
24 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице пенсионеру удалось добиться опекунства над своей внучкой. Без этого официального статуса мужчина не мог даже устроить ребёнка в государственный детский сад. Борьбу за право официальной опеки над Тоней Сергей Ревенко ведёт уже девять месяцев — именно столько родная мать девочки не появляется рядом.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», юридически главный в жизни малышки человек — родительница — живёт в двух остановках от дочери, но не делает никаких попыток узнать о ней. Для решения судьбы маленькой Тони в квартиру семьи Ревенко, где с ребёнком живёт родной дед, приехали представители краевого министерства социальной защиты и органов опеки. В телефонном разговоре со специалистами мать девочки также пообещала прийти, но не явилась. Екатерина Ревенко утверждает, что хочет забрать малышку, но не знает, какие документы ей нужно собрать и к кому обращаться. По словам женщины, дедушка пресёк все попытки матери пообщаться с Тоней. Однако после того, как на ситуацию обратили внимание средства массовой информации, история заинтересовала социальных работников.

«Я не поверил просто, что я этого добился. Это, конечно, очень тяжело было добиться, никто ничего не делает. Если бы вы не помогали и я бы сидел, ко мне никто бы не пришёл», — поделился с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» Сергей Ревенко.

Сейчас девочка ходит в частный детский сад, за который приходится отдавать 15 тысяч в месяц. Ситуация изменится, когда решение суда, который уже установил факт оставления ребёнка матерью, вступит в законную силу. В этот же день дедушка сможет подать заявление на опекунство.

«Мы по его заявлению можем оформить предварительную опеку, затем, после сбора полного пакета документов, будет оформлена опека на общих основаниях, назначены выплаты на содержание ребенка», — объяснила начальник отдела опеки и попечительства Хабаровска Татьяна Паньшина.

После оформления опекунства Сергею через суд придётся добиваться, чтобы её дочь лишили родительских прав. Однако в любой момент нерадивая мать может заявить свои права на ребёнка. Для этого ей надо доказать серьёзность своих намерений, наличие работы и жилья.

«Сейчас-то я вообще не знаю, как её пускать. Прошло уже девять месяцев, как её нет, и после этого как она матерью себя может назвать. Она не интересовалась ей и никак не интересуется», — рассказал Сергей Ревенко.

 
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