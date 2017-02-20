Случайный знакомый ограбил пьяного комсомольчанина, провожая его домой

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка задержали подозреваемого в грабеже. Злоумышленник, изображая сочувствие и понимание, проводил до дома нетрезвого местного жителя, с которым познакомился в баре, а в подъезде вытащил у него из кармана наличность и сбежал.

В городской отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома по Магистральному шоссе неизвестный ограбил комсомольчанина. Из кармана куртки заявителя похитили 17 тысяч рублей.

Горожанин пояснил, что накануне он находился в баре, где почувствовал себя плохо. Один из посетителей вызвался проводить его до дома. Когда мужчины зашли в подъезд, новый знакомый открыто похитил из кармана его куртки деньги. Потерпевший не смог оказать сопротивление грабителю, потому что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали преступника. Потерпевший уверенно опознал в мужчине человека, который его ограбил. Часть похищенного 31-летний фигурант успел потратить на спиртное и развлечения. Остаток наличности — около половины всей суммы — сотрудника полиции удалось изъять в ходе личного досмотра. Стражи правопорядка установили, что ранее гражданин уже попадал в поле зрения полиции за совершение имущественных преступлений.

«По данному факту органами дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Задержанному избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.