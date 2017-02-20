Хабаровчане в числе первых отметят начало Масленой недели

Сегодня можно вставать к плите и печь блины

Жители дальневосточной столицы сегодня, 20 февраля, одними из первых полакомятся горячими блинами. С Чистого понедельника начинается празднование Масленой недели — шести дней, предшествующих старинному празднику Масленицы.

Иначе сегодняшний день называют Встречей, а всю предстоящую неделю — сырной. Сегодня утром, согласно традициям Масленицы, можно поспать чуточку дольше.

А первый испечённый блин следует отдать нищему, чтобы тот помянул умерших. По древнему обычаю, таким образом приносят дань памяти всем, кого уже нет в живых.

Волонтёры и активисты, которые занимаются благотворительной деятельностью, сегодня присоединятся к празднованию Всемирного дня социальной справедливости. Эту дату с 2009 года отмечают в соответствии с решением Генеральной ассамблеи ООН. Страны мира посвящают 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, которые способствуют укреплению понятий справедливости в обществе. Каждый год они затрагивают определённую тему.

Международная дата должна помочь искоренить нищету, обеспечить людей полной занятостью и достойной работой, а также способствовать равноправию мужчин и женщин. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий. Организация поддерживает принципы справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности.