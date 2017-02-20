В понедельник в Хабаровске ожидаемо похолодало

В дальневосточной столице сегодня, 20 февраля, холодно и ветрено. Такую погоду специалисты Дальневосточного УГМС прогнозировали ещё на прошлой неделе: после тёплых снежных дней, которые принёс циклон из Забайкалья, последний месяц зимы напомнил горожанам о температуре воздуха, более близкой к реалиям. В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -26…-24 градуса по Цельсию, во второй половине дня воздух прогреется до -15…-13 градусов.

Сегодня в краевом центре переменная облачность. Однако синоптики обещают, что большую часть дня будет солнечно. Осадков сегодня не ожидается.





Воздушные массы движутся с запада. Скорость ветра составляет от 4 до 9 метров в секунду.