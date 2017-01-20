Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном

Житель дальневосточной столицы уверяет, что стал жертвой обмана в одном из сервисных центров по ремонту телефонов. По словам хабаровчанина, он отдал свой гаджет на диагностику в iClub, а когда забрал, то сразу обнаружил, что на нём стоит другой, не оригинальный экран.

«Я приехал забрать свой айфон, и как только я взял его в руки, сразу понял, что на нём стоит неродной дисплей. Плюс ко всему на айфоне появилась щель между экраном и корпусом, экран отходит от рамки, клей под стеклом, смещена подложка передней камеры. Даже болты и те не левые прикрутили. В общем, всё это было видно не вооруженным глазом. На вопрос директору данного салона, от куда появились эти дефекты, и что с дисплеем, услышал ответ что, мы ничего не знаем, наша хата с краю», — говорится в сообщении обманутого клиента в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора соблюдены — прим. ред.).

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» автор поста Валерий Рябчевский, после обнаружения дефекта он отнёс гаджет в другой сервисный центр, где ему подтвердили, что дисплей, установленный на телефон — китайский. Клиент iClub считает, что это не что иное, как кража.

«Я менял батарейку в этом сервисе, потому что мне были удобны условия, которые они предлагали. После замены батарейки телефон стал хуже работать, и я отдал его на диагностику. А когда забрал, сразу понял, что экран другой. Я собираюсь в суд подавать, мне сейчас нужно как-то доказать, что экран заменили именно там, что до этого он был оригинальный», — поделился Валерий Рябчевский.

Директор сервисного центра iClub Алексей Бакалов подтвердил, что от этого клиента поступали обвинения. Но коммерсант считает, что слова Валерия в адрес компании — это клевета.

«Человек неадекватный. Я пытался с ним как-то договориться, чтобы он не поднимал общественный резонанс, и предложил заменить ему экран на оригинальный за наш счёт. Но он отказался и начал требовать от нас абсолютно новый телефон. Он сказал, что будет портить нам репутацию, пока мы этого не сделаем», — объяснил корреспонденту агентства Алексей Бакалов.

Между тем, клиенту, который считает себя обманутым, сейчас необходимо доказать, что до обращения в iClub на его телефоне был установлен оригинальный экран. По мнению хабаровского юриста, который пожелал остаться неизвестным, обращение в суд в данном случае не имеет смысла.

«Во-первых, доказать, что у него был другой экран до обращения в сервис, практически никак нельзя. Во-вторых, даже если ему удастся это доказать по каким-то фотографиям, которые у него сохранились, не факт, что суд будет использовать столь косвенные улики. На обращения в суд, на экспертизы, на услуги нотариуса он потратит больше денег, чем если просто пойдёт и заменит экран на оригинальный», — прокомментировал юрист.

Клиент iClub Валерий Рябчевский намерен не только обращаться в суд. Сейчас он ищет других горожан, которые обращались в этот же сервисный центр и у которых после этого возникли проблемы с гаджетами.