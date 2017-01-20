Сегодня пятница, 20 января 2017 года, 18:28
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость
В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость
Регионы:


Популярное
вчера, 21:08
Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
сегодня, 12:52
По улицам Владивостока бегает перепуганная лиса
сегодня, 10:41
Сегодня дороги Владивостока были полупустыми
сегодня, 11:38
Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
сегодня, 09:17
В аэропорту Владивостока задерживаются московские рейсы
сегодня, 15:06
Владивостокские следователи ищут важного свидетеля
вчера, 23:06
Дальневосточное дерби: "Амур" всухую уступил "Адмиралу" в Хабаровске
сегодня, 12:38
Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
вчера, 23:00
СКР завершил расследование дела хабаровских "живодёрок"
сегодня, 09:35
Андрей Мартемьянов: "Адмирал" превзошёл "Амур" в атаке

Обсуждаемое
вчера, 21:08
9

Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
сегодня, 12:38
8

Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
сегодня, 11:38
6

Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
сегодня, 13:25
3

Приморские коммунисты выйдут на митинг
сегодня, 16:13
3

25 января в Приморье выберут председателя Контрольно-счётной палаты
вчера, 23:00
2

СКР завершил расследование дела хабаровских "живодёрок"
сегодня, 10:09
2

Житель Приморья вместо тараканов отравил своего ребёнка
сегодня, 16:10
2

В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
сегодня, 09:05
1

Хабаровский край на 45-м месте по уровню знания истории Отечества
сегодня, 10:45
1

Хабаровский "СКА-Нефтяник" на чемпионате мира представит один "викинг"
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 454



Система Orphus

Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном

Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Клиент считает, что "родной" дисплей у него попросту украли
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

Житель дальневосточной столицы уверяет, что стал жертвой обмана в одном из сервисных центров по ремонту телефонов. По словам хабаровчанина, он отдал свой гаджет на диагностику в iClub, а когда забрал, то сразу обнаружил, что на нём стоит другой, не оригинальный экран.

«Я приехал забрать свой айфон, и как только я взял его в руки, сразу понял, что на нём стоит неродной дисплей. Плюс ко всему на айфоне появилась щель между экраном и корпусом, экран отходит от рамки, клей под стеклом, смещена подложка передней камеры. Даже болты и те не левые прикрутили. В общем, всё это было видно не вооруженным глазом. На вопрос директору данного салона, от куда появились эти дефекты, и что с дисплеем, услышал ответ что, мы ничего не знаем, наша хата с краю», — говорится в сообщении обманутого клиента в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора соблюдены — прим. ред.).

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» автор поста Валерий Рябчевский, после обнаружения дефекта он отнёс гаджет в другой сервисный центр, где ему подтвердили, что дисплей, установленный на телефон — китайский. Клиент iClub считает, что это не что иное, как кража.

«Я менял батарейку в этом сервисе, потому что мне были удобны условия, которые они предлагали. После замены батарейки телефон стал хуже работать, и я отдал его на диагностику. А когда забрал, сразу понял, что экран другой. Я собираюсь в суд подавать, мне сейчас нужно как-то доказать, что экран заменили именно там, что до этого он был оригинальный», — поделился Валерий Рябчевский.

Директор сервисного центра iClub Алексей Бакалов подтвердил, что от этого клиента поступали обвинения. Но коммерсант считает, что слова Валерия в адрес компании — это клевета.

«Человек неадекватный. Я пытался с ним как-то договориться, чтобы он не поднимал общественный резонанс, и предложил заменить ему экран на оригинальный за наш счёт. Но он отказался и начал требовать от нас абсолютно новый телефон. Он сказал, что будет портить нам репутацию, пока мы этого не сделаем», — объяснил корреспонденту агентства Алексей Бакалов.

Между тем, клиенту, который считает себя обманутым, сейчас необходимо доказать, что до обращения в iClub на его телефоне был установлен оригинальный экран. По мнению хабаровского юриста, который пожелал остаться неизвестным, обращение в суд в данном случае не имеет смысла.

«Во-первых, доказать, что у него был другой экран до обращения в сервис, практически никак нельзя. Во-вторых, даже если ему удастся это доказать по каким-то фотографиям, которые у него сохранились, не факт, что суд будет использовать столь косвенные улики. На обращения в суд, на экспертизы, на услуги нотариуса он потратит больше денег, чем если просто пойдёт и заменит экран на оригинальный», — прокомментировал юрист.

Клиент iClub Валерий Рябчевский намерен не только обращаться в суд. Сейчас он ищет других горожан, которые обращались в этот же сервисный центр и у которых после этого возникли проблемы с гаджетами.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru