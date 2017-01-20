Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала

Декриминализация побоев в отношении близких родственников, после принятия соответствующего закона, должна упростить привлечение к ответственности людей, распускающих руки в семье. Такую позицию озвучила председатель постоянного комитета регионального парламента по социальной защите населения и здравоохранению Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Штепа.

Инициаторами законопроекта, который вносит существенные изменения в статью Уголовного кодекса России «Побои», стали депутаты Государственной Думы, в том числе Елена Мизулина. Поправки в части установления ответственности передали на рассмотрение председателю парламента в ноябре прошлого года. В начале декабря профильный комитет представил законопроект в Совет Госдумы, а 11 января 2017 года его приняли в первом чтении.

Ещё на стадии предварительных обсуждений предлагаемый закон вызвал широкий общественный резонанс и волну возмущений. Активисты федеральных и региональных движений в защиту прав женщин и детей считают, что после принятия этот проект даст «зелёный свет» такому явлению как домашнее насилие. По мнению общественников, в подавляющем большинстве случаев жертвами окажутся жёны, маленькие дети, а также престарелые члены семьи, которые не способны защитить себя.

Учитывая тот факт, что в России термин «домашнее насилие» в определении уголовной ответственности отсутствует, а официальную статистику по этому аспекту никто не ведёт, беспокойство общества вполне объяснимо: закон, по мнению граждан, спровоцирует людей на безнаказанность. Тем временем депутаты Государственной Думы подготовили ряд корректировок, с которыми накануне, 19 января, проект передали на рассмотрение во втором чтении.

В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» депутат Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Штепа объяснила, что законопроект обоснован реалиями действующей судебной системы. Изменение формата ответственности за побои позволит наказать тех граждан, которые издеваются над членами своих семей.

«Статью 116 «Побои» перевели в административную ответственность, потому что в Уголовном кодексе она практически не работала — были единицы случаев, когда удавалось наказать виновных, потому что это очень сложно. А к административной ответственности привлечь легче, и эта статья, наоборот, начнёт нормально работать. В уголовном формате она никого не сдерживала — если мужчина бьёт жену, он в любом случае будет её бить. Потому что он убожество, а не мужчина. Или родители, которые бьют своих детей — ведь это возможно, и ещё как, и мы видели эти примеры. Это нелюди. И благодаря новому законопроекту их будет проще заставить отвечать за издевательства», — озвучила Штепа.

Во многих российских семьях до сих пор практикуют не только шлепки и подзатыльники, но и серьёзные причинения боли в качестве метода воспитания детей. При этом одна из статей Семейного кодекса Российской Федерации регламентирует, что это недопустимо. По словам председателя постоянного комитета региональной Закдумы по социальной защите населения и здравоохранению, одновременно с рассмотрением законопроекта о декриминализации побоев в Госдуме идёт серьёзная работа над актуальной редакцией Семейного кодекса. Поправки коснутся ответственности родителей за недопустимое обращение с детьми, а также за нарушение закона об их содержании.

«Семейный кодекс поменять нужно, и сейчас его меняют. Идёт большая работа, потому что там есть, например, вопросы по алиментам, по ответственности обоих родителей — сейчас это обсуждают на круглом столе в Государственной думе. Капитально перерабатывают всё. Новые поправки поставят семью на другой уровень — права семьи увеличиваются, права государства по вмешательству в семью и отношению к семейным ценностям сокращаются. Пока это только в проектах, но всё направлено на защиту семьи. Уже сейчас в Семейном кодексе озвучено, что родители имеют право воспитывать своих детей, обязаны заботиться о них и так далее. Но эти права не могут осуществляться вразрез с интересами детей. То есть, родители не вправе причинять вред психическому и физическому здоровью детей, их нравственному развитию. А способы воспитания должны исключить пренебрежительное, жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбления или эксплуатацию», — подчеркнула депутат.

Также Ирина Штепа прокомментировала сложившееся мнение о том, что изменение уровня ответственности за побои спровоцирует рост таких преступлений в семьях страны. Она обратила внимание и на то, что граждане, которые стали жертвами насилия со стороны своих близких, в любом случае имеют право на защиту.

«Я считаю, что если муж поднял руку на жену — это не мужчина, этот человек не имеет отношения к мужчинам. И женщина, если себя уважает и не хочет жить в унизительном положении, должна моментально развернуться и уйти. Вне зависимости от того, принимают ли закон о декриминализации побоев или нет, мы развиваем такое направление помощи как кризисные центры. Женщина в сложной ситуации должна иметь право на защиту, и она будет его иметь. Многих женщин бьют и без этого закона, но вопрос не в законе. Он не даст толчок к насилию в отношении близких — как женщин, так и детей, матерей, бабушек и дедушек. Я думаю, что новый законопроект не повлияет и на статистику разводов: если женщина хочет уйти от мужа, она уйдёт. И закон о декриминализации побоев не может быть основанием для того, чтобы развивать политику социальной помощи и кризисные центры. Это не главное. Главное, что сегодня женщина, оказавшаяся в трудной семейной ситуации, должна быть защищена, и эти центры должны быть организованы. Мы об этом говорим, в Хабаровске и Хабаровском крае такие центры тоже есть, один из них существует под эгидой Минсоцзащиты региона. В нём живут женщины, они спасаются не только от побоев, но и от пьяных мужчин, и находят приют в других сложных ситуациях. Мы этим занимаемся и будем продолжать работать. Но лучше бы этих кризисных центров не было вообще, а у людей были бы нормальные отношения», — заключила она.