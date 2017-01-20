Самолёты из Хабаровска в Нелькан запустят в феврале

В ближайшее время в Хабаровском крае по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта расширят авиасообщение. Так, к существующему маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян добавят посёлок Нелькан. Перелёты планируется осуществлять два раза в месяц. Первый рейс намечен на 13 февраля.

Новый маршрут просубсидируют за счёт краевого бюджета. Стоимость билета сейчас обсуждают специалисты комитета по ценам и тарифам. По предварительным оценкам, она может составить около трёх тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что с 1 января начались полёты по маршруту Аян —Нелькан — Аян. Зимой автомобильные дороги заносит снегом, поэтому в районе решили запустить регулярные рейсы между этими населёнными пунктами.

«Решение о включении ещё одного населённого пункта в существующий маршрут было принято в связи с многочисленными обращениями жителей к главе региона. На маршруте будет работать самолёт Л-410 «Хабаровских авиалиний». Также краевое предприятие обеспечит авиасообщение из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи, Богородское, Совгавань и Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, авиакомпания «Восток» будет осуществлять перелёты из Николаевска-на-Амуре в Тугур, Тором, Чумикан, Удское», — рассказал и. о. заместителя министра промышленности и транспорта края — начальника управления транспортной инфраструктуры Дмитрий Кирсанов.

По информации пресс-службы краевого правительства, всего в этом году в региональном бюджете в рамках программы развития транспортной системы на субсидирование внутрикраевых авиаперелётов запланировано около 345 миллионов рублей.