Хабаровские каюры готовятся выступить на чемпионате России

В деревне Ямок Тверской области 11 и 12 февраля этого года впервые пройдёт чемпионат России по снежным дисциплинам ездового спорта. Составить конкуренцию коллегам решились и хабаровские каюры.

В составе сборной края намерены выступить три спортсмена: Станислав Маев и Евгений Муромцев выступят в дисциплине «нарта-спринт» с двумя собаками в упряжке, а Наталья Наумова будет участвовать в скиджоринге. Также в Тверскую область готовятся поехать двое аттестованных судей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровска», каюры, которых краевая федерация ездового спорта отобрала в сборную, неоднократно становились лидерами соревнований — как по снежным, так и по бесснежным дисциплинам. Так, в 2015 году Станислав Маев стал сильнейшим среди мужчин в каникроссе — беговой дисциплине в связке с собакой. Он же брал в прошлом году золото в каникроссе на «Драйленде». В снежных видах ездового спорта ему пока не так везло, но Станислав настроен на победу.

«Готовиться к чемпионату России морально и физически мы начали уже давно, построив принципиально новую стратегию тренировок. Подготовка идёт, как совместно с собаками, так и отдельно. Ведь, если на тренировке с нашими четвероногими членами команды основной упор идёт на их физическую форму, то свою приходится тренировать отдельно — это пробежки, турники и ОФП. Что касается невидимого, то есть внутреннего состояния, признаться честно, волнуюсь, но собаки этого не знают, им это не показываю. Ведь мы с ними работаем в тандеме. А что такое тандем? Примером могут служить велосипеды на 2-х и более человек или любой механизм типа шестерёнок. И от того, как будет работать каждый член тандема, зависит успех всей команды. Поэтому, когда мы в одной упряжке, все посторонние мысли, проблемы и заботы надо оставлять на берегу, опускать забрало и «валить» на всех парах», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Станислав Маев.

У его коллеги по сборной Евгения Муромцева также есть золото в копилке — он прошлой осенью становился лидером в байк-джоринге. До победы велосипедисту помог добраться аляскинский маламут Дизель. На прошедшем недавно городском чемпионате он почти догнал лидеров в нарта-спринте.

За спиной у ветерана лыжного спорта, ориентировщицы Натальи Наумовой всего два года участия в соревнованиях по ездовому спорту. Однако в первых же соревнованиях в дисциплине «скиджоринг», которые прошли в январе 2016 года, она заняла второе место. После этого спортсменка только улучшала свой результат: 1-е место в прошлогоднем краевом чемпионате «Амурская Метель», золото чемпионата города Хабаровска в текущем году. Наталья Наумова пробовала свои силы в каникроссе — в прошлом году она стала второй в этой дисциплине на краевом чемпионате.

Сейчас спортсмены активно тренируются, отбирая самых быстрых ездовых собак. Известно, что для поездки в Тверскую область уже отобран пёс Станислава Маева, самоед Беляш — любимец горожан и звезда «Инстаграма».





Хабаровским каюрам сейчас нужна финансовая поддержка, чтобы участие в чемпионате России стало реальностью — это примерно 200 тысяч рублей. Однако пока спонсоры не нашлись, поддержкой краевого Минспорта тоже не удалось заручиться. Поэтому, рассчитывая на собственные силы, спортсмены вместе с их питомцами решили устроить двухдневные «покатушки» для всех желающих.

Катания на собачьих упряжках пройдут в ближайшие выходные — 21 и 22 января. В первый день их проведут на набережной стадиона имени Ленина в рамках соревнований сноубордистов, во второй — на территории стрелкового комплекса «Волконский». Прокатиться на нарте и прочувствовать мощь ездовых собак можно будет за 300 рублей. Все собранные деньги пойдут на поездку сборной на чемпионат России.