Хабаровский коммерсант отправился в колонию вслед за заместителем мэра

Его так же лишили свободы на два года

Бизнесмен из дальневосточной столицы — руководитель «ГаражСтройСервиса» — предстал перед судом за мошенничество и неправомерную рубку деревьев. Гендиректора коммерческой организации признали виновным в том, что он в обход закона зачистил участок земли от растений, поставил там гаражи и начал ими торговать.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в декабре прошлого года по этому же уголовному делу осудили экс-заместителя мэра краевой столицы — председателя комитета городской администрации по управлению Железнодорожным районом Евгения Колосова. К нему в 2015 году обратился коммерсант и попросил разрешения незаконно установить на одном из земельных участков гаражные боксы. Предприниматель получил согласие, очистил участок от деревьев и снял плодородный слой. Затем он разместил на территории 33 бетонных блочных бокса и дал объявление о продаже гаражей в ГСК. Стоимость каждого бокса варьировалась от 200 до 250 тысяч рублей.

Хабаровчане купили у коммерсанта гаражи, потому что считали, что блоки стоят законно. В общей сложности они потеряли один миллион 985 тысяч рублей. Эту сумму директор «ГаражСтройСервиса» погасил перед жителями города в полном объёме.

В ходе следствия заммэра не признал свою вину и оказался от дачи показаний. Евгения Колосова на время расследования отправили под домашний арест. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Коммерсант же свою вину признал в полном объёме. Как сообщает Cледственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю, бизнесмена приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей.