Порывом канализации в Бикине заинтересовался Следственный комитет

В городе Бикин Хабаровского края до сих пор не устранены последствия порыва канализации. Аварийно-спасательные работы продолжаются, делом уже занялись представители местного следственного отдела.

«Работы проводит наша обслуживающая организация «Водоканал-Транзит». Сегодня режим чрезвычайной ситуации сняли, ввели режим повышенной готовности. Угрозы населению нет, воду лабораторно проверили, она соответствует всем требованиям. Когда завершатся работы, сказать сложно — территория сложная», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела городского хозяйства администрации городского поселения Бикин Любовь Кругликова.

По её словам, угрозы здоровью не представляет и вода в колодцах, которой пользуются жители частного сектора. Как уверяют чиновники, подвоз к домам прекращён, люди уже пользуются водой, как раньше. Однако по мнению городской прокуратуры, ситуация в Бикине не столь позитивная.

«Мы внесли представление главе города, оно рассмотрено, заместителя главы привлекли к дисциплинарной ответственности. Также представление внесли директору организации «Водоканал-Транзит», пока оно находится на рассмотрении», — сообщил прокурор Бикина Павел Гричановский.

Также прокурор отметил, что материалы проверки ведомство направило в следственный комитет, который организовал процессуальную проверку по факту халатности.

Агентство писало, что коммунальная авария в Бикине произошла 10 января. Местные власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Из-за порыва канализации стоки выливались в местную речку и загрязняли её.