В Хабаровском крае новейшие Су-34 сбросили бомбы на полигон

В регионе испытали новые многофункциональные бомбардировщики Су-34, которые поступили в Восточный военный округ в 2016 году. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», представители ВВО начали принимать новые боевые самолёты в ноябре 2016 года. В мае пять бомбардировщиков направили в часть недалеко от Комсомольска-на-Амуре с Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Ещё столько же самолётов поступило в Хабаровский край в конце августа. Завершающая партия «сушек» прибыла в регион в декабре — её получил аэродром Хурба.

По информации РИА «Новости», государственный контракт компании «Сухой» с министерством обороны на поставку партии из 92 бомбардировщиков Су-34 рассчитан до 2020 года. В прошедших учениях экипажи выполнили простой пилотаж на малых и средних высотах, полёт в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях. Часть из них также выполнила курс специальных лётных заданий, что позволило им получить категорию инструкторов по пилотированию новых бомбардировщиков.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что во время аналогичных учений в декабре прошлого года экипажи Су-34 отработали вопросы аэронавигации, полёта по заданному маршруту в район выполнения задачи, выполнили бомбометание по групповым целям из горизонтального полёта. Из бомбардировщиков, поступивших в ВВО, сформирована эскадрилья.