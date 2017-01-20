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Бывший одноклассник обокрал комсомольчанку, пока та спала

Бывший одноклассник обокрал комсомольчанку, пока та спала
Добычей злоумышленника стали планшет, ноутбук и смартфон
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре женщину обокрал её бывший одноклассник. Он приходил к потерпевшей в гости, а когда та уснула, поживился в её квартире цифровой техникой и ушёл. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В городской отдел полиции обратилась жительница города, которая стала жертвой кражи. По словам заявительницы, утром она проснулась и обнаружила, что из её квартиры пропала цифровая техника: смартфон, ноутбук и планшетный компьютер. Ущерб женщина оценила в сумму около 30 тысяч рублей.

По подозрению в краже стражи правопорядка задержали 28-летнего жителя Комсомольска, у которого раньше не было проблем с законом. Злоумышленник и потерпевшая — бывшие одноклассники. Накануне кражи мужчина приходил к женщине в гости. Хозяйка квартиры уснула, фигурант взял её имущество и скрылся. Позже он продал цифровую технику на рынке, а деньги потратил на свои личные нужды. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, стражи правопорядка возбудили по факту кражи уголовное дело. На время расследования подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее не раз писало о похожих случаях краж. Так, в Комсомольске-на-Амуре 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угоне. Он был в квартире девушки, а когда та уснула, похитил комплект ключей от её автомобиля и уехал на нём. А бомж из того же города увязался за своей жертвой в гостиницу. Женщина поняла, что её обокрали, только когда проснулась.

 
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