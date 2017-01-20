Хабаровский благотворительный фонд едва не продал подшефных бомжей

Благотворительный фонд «Процветание», в котором помогают хабаровским бездомным, чуть не продал своих подопечных задёшево. На сайте организации можно было выбрать человека, которому пользователь захотел помочь, и добавить его в «корзину». Каждый из них стоил всего один рубль.









Необычный для благотворительного портала интерфейс начали обсуждать пользователи Интернета. Большинство из них поняло, что возможность «положить» бомжа в «корзину» появилась из-за того, что администраторы сайта не обладают знаниями в этом вопросе. Но нашлись и шутники, которые решили, что из бездомных за такие небольшие деньги можно создать целую армию.

«"Бездомного можно отложить в корзину" вы че там курите? Это же люди», — написал в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Евгений Камышев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Просто неуч "писал" сайт!! например вместо слова "товар" напишите другое слово более подходящее для человека(хотя бы "контрагент" вместо "товар" )!!, идея то хорошая ради благотворительности по рублю с каждого», — поддержала его Liza Zorkina.

«Отряд😆да там армию создать можно», — отпустил шутку Василий Дец.

«Работорговля снова в деле? Просто выглядит как сайт по покупке рабов. Ну и бред же....», — поделился мнением Ванек Мамонтов.

В настоящее время на сайте благотворительного фонда «Процветание» исправили эту оплошность. Сейчас в «корзину» можно добавить только сумму пожертвования — пять тысяч, 500 и 50 рублей.