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Кормить бездомных в Комсомольске будут до весны

Кормить бездомных в Комсомольске будут до весны
Сейчас горячие обеды нуждающимся выдают у центра социального обслуживания
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Хабаровской епархии

Похолодание стало серьёзной проблемой для людей без определённого места жительства. В Комсомольске-на-Амуре самое необходимое для бездомных — горячее питание — привозят к центру социального обслуживания населения. Волонтёры раздают бесплатные обеды даже в выходные и праздники. На каждый день составляют новое меню.

«Горячая каша: гречневая, пшённая, рисовая. Иногда мы рожки делаем с сайрой, иногда суп. Заправка: морковка, лук, специи. Получается очень вкусно, сама бы ела — такой запах, аромат», — рассказала программе «Вести-Хабаровск» руководитель проекта «Милосердие» Елена Сидоренко.

Помогают бездомным не только едой, но и одеждой. В центр социальной поддержки комсомольчане постоянно приносят вещи.

«Я выбрала дублёнку — нормальная тёплая вещь. Сапожки, конечно, не подходят — они на каблуках, а я в годах уже. А так, бывают вещи хорошие: кофточки, свитера», — отметила бездомная Марина Лазарева.

В Комсомольске-на-Амуре сотни бездомных. Восстанавливать документы и искать работу готовы лишь единицы. Пока же главное для них — питание, поэтому кормить людей без определённого места жительства будут до весны.

Бездомных кормят горячим обедом и в дальневосточной столице. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск, в автобусе «Милосердия» бомжам помогают не только подкрепиться, но и найти кров и одежду, восстановить документы, купить билеты до дома. Помимо краевого центра полевые кухни на колёсах работают в Вяземском при приходе святителя Николая. В Хабаровске в ноябре 2016 года волонтёры епархиального движения «Милосердие — ДВ» собирали тёплые вещи. Добровольцы просили горожан не оставлять несчастных бомжей в беде и провели акцию «Холод — не приговор».

 
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Комментарии
  • Одессей  (только что)

    Сейчас дочь придет со школы, пойдем всей семьей обедатm! Дайте ружье я губернатора или прокурора края застрелю!



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