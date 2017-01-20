В Хабаровске женщина пошла с приятелем в сауну и обчистила его карманы

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Она увидела у мужчины пачку денег и стащила их
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В дальневосточной столице сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу за кражу. Женщина посетила в компании приятеля сауну, где и решила поживиться чужими деньгами.
В дежурную часть городского отдела полиции № 11 УМВД России по Хабаровску за помощью обратился житель пригородного села Калинка. Мужчина заявил, что неизвестные похитили у него 60 тысяч рублей наличных денег. Стражи правопорядка установили, что накануне потерпевший вместе с компанией приятелей отдыхал в одной из саун, расположенной в Краснофлотском районе. Пропажу наличности он обнаружил, когда посиделки близились к концу.
Прибывшие на место происшествия патрульный экипаж и оперативники опросили участников застолья и персонал заведения. В результате разыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана. Ею оказалась 30-летняя хабаровчанка, которая находилась с потерпевшим в одной компании. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Со слов злоумышленницы, она увидела у заявителя пачку купюр и решила совершить хищение, когда он отлучится из комнаты.
Задержанная дала признательные показания. Похищенные деньги фигурантка успела частично потратить.
«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.
Королева! Ты вправе прикрывать кого угодно, но я все ровно тебя и твоего еб@ря Рогозина на Доску почетных тварей Хабаровска повешу! Номер: «27OS0000-2471» Тема: О царящей коррупции и грабеже председателя Центрального районного суда Хабаровска Лихачева Текст: 20 декабря 2016 года я обратился с иском в Центральный районный суд Хабаровска против министерства социальной защиты населения Хабаровского края. После вынесения определения судьей Королевой об оставлении заявления без движения, на фантасмагористическую чушь карманной судьи было сделано соответствующее заявление. Мои попытки узнать дальнейшее продвижения дела закончились "молчанием ягнят". В связи с этим на попытку узаконить грабеж, усилить голодомор моей семьи, я призвал жителей города вывесеть влагалище коррумпированной судьи Королевой! Если вам нравиться подобные подготовки к процессе можете ничего не делать, если нет, то обратите внимание на карманную судью и оградите меня от коррумпированных тварей в ваших судах!