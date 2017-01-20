В Хабаровске женщина пошла с приятелем в сауну и обчистила его карманы

Она увидела у мужчины пачку денег и стащила их

В дальневосточной столице сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу за кражу. Женщина посетила в компании приятеля сауну, где и решила поживиться чужими деньгами.

В дежурную часть городского отдела полиции № 11 УМВД России по Хабаровску за помощью обратился житель пригородного села Калинка. Мужчина заявил, что неизвестные похитили у него 60 тысяч рублей наличных денег. Стражи правопорядка установили, что накануне потерпевший вместе с компанией приятелей отдыхал в одной из саун, расположенной в Краснофлотском районе. Пропажу наличности он обнаружил, когда посиделки близились к концу.

Прибывшие на место происшествия патрульный экипаж и оперативники опросили участников застолья и персонал заведения. В результате разыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана. Ею оказалась 30-летняя хабаровчанка, которая находилась с потерпевшим в одной компании. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Со слов злоумышленницы, она увидела у заявителя пачку купюр и решила совершить хищение, когда он отлучится из комнаты.

Задержанная дала признательные показания. Похищенные деньги фигурантка успела частично потратить.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.