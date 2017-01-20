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Хабаровский "СКА-Нефтяник" на чемпионате мира представит один "викинг"

Хабаровский "СКА-Нефтяник" на чемпионате мира представит один "викинг"
В состав национальной сборной Швеции вошёл только Эрик Сэфстрём
полчаса назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Тренерский штаб национальной команды Швеции по хоккею с мячом огласил окончательный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира этого года. В состав сборной вошёл легионер хабаровского «СКА-Нефтяника» Эрик Сэфстрём. Для полузащитника предстоящее первенство станет шестым в карьере.

Из 25 кандидатов из расширенного списка место в сборной получили только 18. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», за бортом оказался второй «викинг» хабаровской команды Кристоффер Фагерстрём. О том, что на чемпионат мира он не попадёт, легионеру сообщил главный тренер сборной Свенне Ольссон.

«Очень грустно, ведь я провожу отличный сезон в России, и я очень хотел попасть в сборную Швеции. Но что есть, то есть. Не знаю, смогу ли я попасть в Сандвикен на время турнира. Возможно, я останусь в Хабаровске, чтобы готовиться к матчам «СКА-Нефтяника», — прокомментировал Кристоффер Фагерстрём.

Эрик Сэфстрём станет восьмым представителем «армейцев» на чемпионате мира в Швеции. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», семь игроков «СКА-Нефтяника» вошли в состав сборной России. «Кабаны» впервые получили столько мест в национальной команде. Также поклонники хоккея с мячом увидят на предстоящем первенстве экс-вратаря команды из дальневосточной столицы Йоэля Отена. Сейчас он выступает за шведский «Сандвикен».

 
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Комментарии
  • Одессей  (16 минут назад)

    В Минобороны заявили о скором появлении у России гиперзвукового оружия: Номер: «27OS0000-2471» Тема: О царящей коррупции и грабеже председателя Центрального районного суда Хабаровска Лихачева Текст: 20 декабря 2016 года я обратился с иском в Центральный районный суд Хабаровска против министерства социальной защиты населения Хабаровского края. После вынесения определения судьей Королевой об оставлении заявления без движения, на фантасмагористическую чушь карманной судьи было сделано соответствующее заявление. Мои попытки узнать дальнейшее продвижения дела закончились "молчанием ягнят". В связи с этим на попытку узаконить грабеж, усилить голодомор моей семьи, я призвал жителей города вывесить влагалище коррумпированной судьи Королевой! Если вам нравиться подобные подготовки к процессе можете ничего не делать, если нет, то обратите внимание на карманную судью и оградите меня от коррумпированных тварей в ваших судах!



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