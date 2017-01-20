Хабаровский "СКА-Нефтяник" на чемпионате мира представит один "викинг"

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В состав национальной сборной Швеции вошёл только Эрик Сэфстрём
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Тренерский штаб национальной команды Швеции по хоккею с мячом огласил окончательный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира этого года. В состав сборной вошёл легионер хабаровского «СКА-Нефтяника» Эрик Сэфстрём. Для полузащитника предстоящее первенство станет шестым в карьере.
Из 25 кандидатов из расширенного списка место в сборной получили только 18. Как сообщает пресс-служба «СКА-Нефтяника», за бортом оказался второй «викинг» хабаровской команды Кристоффер Фагерстрём. О том, что на чемпионат мира он не попадёт, легионеру сообщил главный тренер сборной Свенне Ольссон.
«Очень грустно, ведь я провожу отличный сезон в России, и я очень хотел попасть в сборную Швеции. Но что есть, то есть. Не знаю, смогу ли я попасть в Сандвикен на время турнира. Возможно, я останусь в Хабаровске, чтобы готовиться к матчам «СКА-Нефтяника», — прокомментировал Кристоффер Фагерстрём.
Эрик Сэфстрём станет восьмым представителем «армейцев» на чемпионате мира в Швеции. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», семь игроков «СКА-Нефтяника» вошли в состав сборной России. «Кабаны» впервые получили столько мест в национальной команде. Также поклонники хоккея с мячом увидят на предстоящем первенстве экс-вратаря команды из дальневосточной столицы Йоэля Отена. Сейчас он выступает за шведский «Сандвикен».
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