В Хабаровском районе для многодетных семей готовят 500 наделов земли

В администрации Хабаровского района сформировали 192 готовых земельных участка, которые в ближайшее время раздадут семьям с тремя и более детьми. Всего в этом году муниципалитет запланировал раздать 500 наделов в соответствии с планом, который утвердили власти региона.

Большинство участков, которые уже ждут своих новых хозяев, расположены в селе Заозёрное. Для садоводства и огородничества выделили 82 надела, для выращивания культур и организации крестьянско-фермерских хозяйств — 56. Кроме этого, часть земель подготовили в селе Осиновая Речка — там садоводам и огородникам раздадут 54 участка.

Администрация района также подготовила116 участков, где нужно утвердить схемы разрешённого вида использования земель. Это село Восход (Осиновореченское сельское поселение) — 62 участка, а также село Благодатное (Князе-Волконско е сельское поселение) — 54 земельных надела для многодетных граждан. Дополнительно рассматривают возможность о подготовке семи земельных массивов общей площадью 130 гектаров, чтобы продолжить формирование участков для многодетных граждан. Эти земли находятся в районе сёл Ильинка, Бычиха, Новотроицкое, Виноградовка Хабаровского района.