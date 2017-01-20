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Хабаровский край на 45-м месте по уровню знания истории Отечества

Хабаровский край на 45-м месте по уровню знания истории Отечества
Средний балл региона по результатам теста составил 19,99 из 40 возможных
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Организаторы Всероссийского тестирования по истории Отечества подвели итоги масштабной акции. По результатам проверки знаний Хабаровский край оказался на 45-м месте среди 85 регионов — участников. При этом по количественному показателю субъект находится на четвёртом месте.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Всероссийский тест по истории Отечества прошёл 26 ноября. В регионе к его организации подключилась Молодёжная общественная палата при Законодательной Думе края. Для проведения тестирования открыли 140 площадок во всех городских округах и муниципальных районах, одну из них — в здании регионального парламента, где к желающим проверить знания присоединился спикер Закдумы Сергей Луговской. Кроме этого, жители Хабаровского края, как и все граждане России, могли написать тест онлайн на сайте проекта. Всего в акции приняли участие 9590 человек. С этой цифрой регион занял четвёртую строчку количественного рейтинга субъектов-участников, уступив Чеченской Республике, Ставропольскому краю и Волгоградской области.

Многие участники показали феноменальные знания истории страны, начиная с даты образования Древнерусского государства. Из общего числа желающих (9590 человек) 60 жителей региона дали максимально количество правильных ответов — 40 из 40. Знатоки истории Отечества живут в посёлке Этыркен Верхнебуреинского муниципального района и в Оренбурском сельском поселении, а также в Ванинском, Ульчском, Николаевском муниципальных районах. Среди девяти дальневосточных субъектов по качеству знаний Хабаровский край также занял четвёртое место, опередив Якутию, Сахалин, Магадан, Камчатку и Чукотский автономный округ.

Правда, несмотря на самое большое количество «стобальников», регион дал и самое большое число нулевых ответов. В итоге средний результат участника акции в крае составил 19,9 балла  из 40 возможных, с этим показателем Хабаровский край занял 45-е место. Средний возраст участников акции — 19 лет.

«Тестирование показало, что интерес к истории Отечества в нашем крае большой. Из 85 регионов России и 13 иностранных государств — участников теста Хабаровский край оказался по числу участников на 4 месте. Теперь нам всем предстоит поработать над тем, чтобы повысить качество знаний по военным событиям, культуре, экономике страны в разные годы, — поделилась мнением куратор тестирования в Хабаровском крае Элеонора Кавшар. — Сегодня уже мало просто знать даты, важно использовать уроки истории в настоящей и будущей повестке жизнедеятельности. К примеру, изучение опыта аграрной реформы Столыпина, знание плюсов и минусов той компании освоения Дальнего Востока сегодня не столько историческая ретроспектива, сколько основа для исключения ошибок и преумножения достижений той реформы в переложении на «дальневосточный гектар».

По среднему результату среди участников тестирования лидирует Брянская область — там средняя оценка составила 24,81 балла. На втором месте Удмуртская Республика с показателем в 24,07 балла, и Ставропольский край — 23,91 балла.

 
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