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Делопроизводители МВД России отмечают свой профессиональный праздник

Делопроизводители МВД России отмечают свой профессиональный праздник
Хабаровские работники структуры принимают поздравления в числе первых в стране
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 января, представители министерства внутренних дел Российской Федерации поздравляют с профессиональным праздником сотрудников делопроизводственных подразделений. Виновники торжества не расследуют особо важные преступления, не задерживают нарушителей закона. Они следят за тем, чтобы в огромном потоке поступающих в структуру документов всегда был порядок.


 

Делопроизводственные подразделения МВД России официально ведут свою историю с начала ХIХ века. Согласно требованиям Манифеста от 8 сентября 1802 года министр внутренних дел занялся образованием своего управления, и 20 января 1803 года учредили Канцелярию, которая впоследствии получила название Департамента внутренних дел со штатом в 45 человек. Уже в первые дни существования эти люди составили правила делопроизводства, а также положение о должностях различных чинов Департамента.
 


 

Впоследствии, с 1842 года, все обязанности по делопроизводству исполнял Департамент общих дел, с 1865 по 1917 год — вновь Канцелярия министра. После октябрьской революции 1917 года создали Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) РСФСР, в составе которого также имелась Канцелярия. В НКВД СССР, образованном в 1934 году, функции канцелярии исполнял Секретариат, структурно сохранившийся и в МВД СССР. С 1966 года он стал именоваться Управлением делами. С 1992 года по 2001 год ведомство называлось Аппаратом министра внутренних дел, а с 2001 года по настоящее время его вновь преобразовали в Управление делами.
 


 

На делопроизводственную службу сегодня возложены приём и обработка поступающей корреспонденции, учёт нормативных документов, работа с устными и письменными обращениями граждан, организация их личного приёма, а также контроль за исполнением документов. Эффективная деятельность подразделений делопроизводства, сотрудники которых проводят повседневную кропотливую и зачастую незаметную для постороннего взгляда работу по обеспечению служебной деятельности всех других отделений, напрямую способствует выполнению возложенных на органы внутренних дел задач по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению общественной безопасности, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений.

 
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