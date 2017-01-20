В пятницу в Хабаровске немного похолодало

В дальневосточной столице сегодня, 20 января, синоптики не прогнозируют значительных осадков. В течение всего дня в Хабаровске сохранится преимущественно ясная погода.





Температура воздуха утром составит -23…-21 градус по Цельсию. После обеда столбик термометра поднимется до отметки в -15…-13 градусов.









Воздушные массы движутся с запада. Скорость ветра составляет от 2 до 7 метров в секунду.