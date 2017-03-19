В Комсомольске-на-Амуре жители крадут деньги с карт своих друзей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Комсомольску-на-Амуре раскрыли два преступления, связанные с кражей денег с банковских счетов горожан. В обоих случаях это было не распространённое телефонное мошенничество, о котором неоднократно предупреждало РИА «Восток-Медиа», а более примитивное воровство. Люди обкрадывали собственных приятелей и родственников, пользуясь их доверием.

Сначала в дежурную часть отдела полиции №2 обратилась 60-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что неизвестный похитил с ее банковской карты 20 тысяч рублей. Оказалось, что кражу совершил 37-летний приятель заявительницы. Накануне мужчина был в гостях у бабушки, и она сама дала ему банковскую карту и сообщила пин-код, послав гостя в магазин «за бутылочкой». После покупки алкоголя злоумышленник просто снял с карты все деньги, что там были, и потратил их на личные нужды.

Чуть позже сотрудники уголовного розыска этого же отдела полиции задержали 27-летнюю женщину по подозрению в краже денежных средств с банковского счета её родственника. В этом случае ущерб составил семь тысяч рублей. Молодая женщина пришла в гости к родне, а когда хозяин квартиры удалился в другую комнату, взяла его телефон и при помощи «мобильного банка» перечислила деньги на свой счет. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.

С обоих преступников полиция взяла подписку о невыезде. Заведены уголовные дела о краже. Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.