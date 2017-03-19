Хабаровский экстремал покорил высоту в шесть тысяч метров в Гималаях

Экстремал из Хабаровска Алексей Пыхов побывал в Непале, где дошёл до базового лагеря Эвереста, а также покорил одну из самых популярных среди альпинистов вершин в Гималаях. Восхождение отняло немало времени и сил: чем выше взбирался житель дальневосточной столицы, тем меньше цивилизации и кислорода его окружало. Но взамен любитель адреналина увидел своими глазами Эверест, а также взобрался на Айленд-пик, высота которого составляет больше шести тысяч метров.





В путь Алексей Пыхов отправился вместе со своим отцом. Вдвоём они прошли трек до базового лагеря Эвереста, вершина которого — Кала Паттар высотой в 5 555 метров. Этот путь — один из самых сложных, но захватывающих. Путешественники прошли его за 12 дней. Айленд-пик экстремал покорял в одиночестве. На то, что преодоление высоты в 6 189 метров над уровнем моря увенчается успехом, он особенно не рассчитывал.

«У меня не было никакого оборудования для восхождения, кроме шнурка, который используется в крайних случаях для верёвочных перил. Я не делал восхождение по классической схеме из базового лагеря под вершиной, а стартовал за семь километров от этого места. У меня не было проплаченного пермита (разрешения — прим. ред.) на пики выше шести тысяч метров, не было гида, а без него нельзя лезть. К тому же, в том районе я никогда не был, а карта была только большого масштаба и весьма условная», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» экстремал.





Накануне восхождения Алексей не до конца выспался. Свой путь он начал в тёмное время суток. Путь вверх оказался не так хорош, каким представлялся хабаровчанину: его настигла горная болезнь.

«Не знаю, с чем и сравнить. Может, знаете ощущение, когда бегом в горку, до полной неспособности передвигать конечности? Дошло до того, что я стал двигаться вверх 15 метров, а потом просто падал. Не сидел, не стоял, опираясь на камень, а именно падал, протягивал ноги и восстанавливал дыхание и сердцебиение. Кислорода было крайне мало. Делаешь глубокий вдох, второй, третий, а насыщения нет. Становилось очень плохо. Хотелось сразу и есть, и извергать содержимое желудка. Впервые было желание просто лечь и уснуть, глубоко, навсегда», — описал свои ощущения Алексей Пыхов.





Несмотря на горную болезнь, экстремалу всё же удалось взобраться на Айленд-пик, да ещё с восточной стороны — с той, куда нечасто забредает турист. По словам путешественника, он чувствовал, что сделал что-то редкое. Но после сеанса связи по рации с отцом и осознания важности восхождения Алексею предстоял путь вниз.

«Я вышел к месту, где спуститься без травм было невозможно. Начал обходить это пространство по отвесу, и тут из-под ноги вылетел камень. Я остался с одним упором под ногой и повис на руках — к слову сказать, руки в толстых перчатках. Долго наблюдал, как камни летят вниз, куда-то на километр ниже по вертикали, и вспоминал, что трагедии на спусках у альпинистов происходят гораздо чаще, чем на восхождениях», — поделился хабаровчанин.





Алексею Пыхову удалось благополучно спуститься вниз и добраться до базового лагеря Эвереста. Впереди у него — путешествие в Китай и решение вопросов по установке мирового рекорда. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о других похождениях Алексея Пыхова. Так, летом прошлого года он совершил рекордный по высоте отделения прыжок с безымянной скалы хребта Дуссе-Алинь в Хабаровском крае. Осенью роупджамперы из команды DROPROPE провели две ночи на вершине Белого столба на высоте 82 метра. На октябрь экстремалы запланировали покорить самый высокий мост в мире, который строится в Китае, но местные власти отменили прыжки любителей экстрима за два дня до их выезда из России. Затем Алексей в Индонезии покорил стойку статуи, которая после окончания строительства станет самой высокой в мире, а также величайший водопад в этой стране.