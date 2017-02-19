Хабаровские автолюбители выяснили, кто быстрее в параллельной гонке

Несколько хабаровских автолюбителей в субботу, 18 февраля, попробовали себя и свои автомобили в параллельной гонке, которая прошла на льду Амурской протоки. Такой вид соревнования в Хабаровске проходил впервые. Выяснить, кто сможет обогнать всех соперников на снежно-ледовой трассе, собрались 13 автолюбителей и 12 спортсменов.













В отличие от классических видов автоспорта, в параллельной гонке в одном заезде участвуют два автомобиля, и едут они на разных дорожках. Время круга не играет никакой роли. Главное — опередить соперника. Мероприятие шло по олимпийской системе — после одного проигрыша участник выбывал.













Зимой такой вид спорта усложняется тем, что трасса состоит в основном изо льда и снега. Сцепление шин с поверхностью очень слабое, поэтому необходимо ловить баланс между скоростью, чтобы не ехать слишком медленно, и управляемостью, чтобы не улететь в снежное ограждение. Как показала практика, сделать это не так-то просто. В контрольных заездах, где участники знакомились с трассой, сошли семь водителей.













Все гонщики-любители поделились на два класса. Первый состоял из водителей на автомобилях с передней ведущей осью, в третьем классе были автомобили с полным приводом. Второй класс (задний привод) организаторам пришлось снять, так как не набралось достаточного количества желающих.













Самая короткая гонка была у переднеприводных автомобилей. На неё заявились четыре человека, поэтому после квалификации у них состоялись сразу полуфиналы и финалы. Лучшим стал Евгений Доценко на Honda Civic. В финале он боролся с Александром Ушаковым, который ездил на Toyota Sprinter Marino. Он, кстати, показал худшее время в квалификации, но, несмотря на это, дошёл до финала.













Класс полноприводных автомобилей был более насыщенным — 9 машин. Среди участников популярностью пользовались автомобили, которые в 90-х годах прошлого века «засветились» на ралли. Четыре Mitsubishi Lancer Evolution, четыре авто, построенных на базе Subaru Impreza, и одна Toyota Celica.













В контрольном заезде лучшее время показал Александр Бабушкин на «Импрезе». Он на две секунды опередил Кирилла Цыганкова, который ездил на «Лансере». В итоге после четвертьфиналов и полуфиналов именно эти пилоты столкнулись между собой в борьбе за первое место. К этому моменту оба имели одинаковое время лучшего круга в своём классе, что предвещало острую борьбу. В очном противостоянии быстрее оказался Кирилл Цыганков.













Вместе с любителями в отдельном классе отношения между собой выясняли профессиональные спортсмены. Среди них были участники краевого чемпионата по трековым гонкам, о котором не раз рассказывало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Их олимпийская система была несколько иной. Из турнира они выбывали только после двух поражений, в отличие от классической схемы, когда хватало одного. Это добавило интригу в гонку.













До финала добрались Евгений Ситников на Toyota Corolla FX и Игорь Богунов на Mitsubishi Mirage. Причём первый имел уже одно поражение. И оно к тому же было от его оппонента. Плюс лучшее время круга на тот момент числилось за водителем Mitsubishi Mirage. То есть всё говорило в пользу Игоря Богунова. Ему необходимо было повторить свой результат. Но в финале Ситников перехватил инициативу. В первом заезде он опередил Богунова на полкорпуса. А дальше Богунов стал жертвой собственной ошибки. Он не сменил дорожку после первого круга и автоматически проиграл заезд. Евгений Ситников вырвал волевую победу.













Как рассказала организатор гонки Юлия Кельнер, это будет не единственное подобное соревнование в Хабаровске: «Любители просят провести ещё одну гонку 4 марта, поэтому не исключено, что в этом сезоне будет ещё одна параллельная гонка. К тому же хочется как можно больше развивать спортивные дисциплины: параллельная гонка, карусельная гонка, кросс, ралли, ралли-спринт».













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