Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер с матче с казанским "Динамо"

В краевом центре сегодня, 19 февраля, состоялась встреча местного клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» с «Динамо-Казань». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», игра закончилась с разгромным счётом в пользу хозяев льда. В арене «Ерофей» гости потерпели самое крупное поражение на выезде в текущем чемпионате.









Матч начался нетипично для хабаровской команды — первыми забили гости. Несмотря на то, что игроки «СКА-Нефтяника» сразу устремились в атаку и с первых минут постарались показать противнику, кто здесь хозяин, ворота «армейцев» всё же удалось распечатать. Счёт открыл нападающий казанцев Рамиль Ибрагимов на шестой минуте — 0:1.

«Кабаны» ещё сильнее начали прессовать соперника, но «Динамо» не желало уступать. На восьмой минуте напор казанцев привёл к командному предупреждению. Через пару минут гость Максим Матвеев не позволил Максиму Ишкельдину забить «динамовцам», за что отправился на скамейку для штрафников. За коллегу по команде отомстил «армеец» Кристоффер Фагерстрём: судьи назначили в ворота казанцев пенальти, и полузащитник реализовал удар. Через три минуты у «кабанов» появился ещё один шанс на успешный 12-метровый, и Фагерстрём вновь им воспользовался — 2:1.





Некоторое время команды перегоняли мяч от края до края. Наконец, на 19-й минуте нападающий «СКА-Нефтяника» Павел Рязанцев преодолел половину поля, обошёл всех противников, вышел один на один к вратарю Александру Темникову и ударил точно в цель. Через несколько минут безуспешных атак, которые голкиперу «динамовцев» удалось отразить, «кабаны» снова забили: нападающий Артём Бондаренко аккуратно отправил снаряд в угол ворот — 4:1.

На 31-й минуте к воротам казанцев выкатился полузащитник Александр Антипов. Темников не поймал посланный им мяч, и тот всё-таки попал в цель. Не менее красивый гол вышел из-под клюшки полузащитника «армейцев» Антона Шевцова: он отправил снаряд мимо вратаря противника под очень острым углом. Ещё через несколько минут дубль оформил Артём Бондаренко — 7:1. За оставшиеся три минуты первого тайма, которые «кабаны» провели в меньшинстве, казанцы реализовали сразу два голевых момента: мячи мимо Виктора Яшина отправили Иван Бойко и Андрей Веселов — 7:3. На последней минуте Павел Рязанцев попытался исправить ситуацию: в момент атаки Александр Темников откатился от своих ворот, но нападающий «СКА-Нефтяника» промахнулся.





Второй игровой отрезок также прошёл преимущественно в зоне гостей льда, но начался для «СКА-Нефтяника» с неудачи: игроки упустили голевой момент. На 51-й минуте матча Артём Бондаренко исправил это недоразумение — 8:3, а через несколько минут нападающий «армейцев» и вовсе оформил покер. Казанцев словно раззадорил такой поворот, и они начали играть более грубо. Это не привело ни к чему хорошему — команда на время осталась без двух игроков. На 60-й минуте Рамиль Ибрагимов блокировал соперника и за это отправился отдыхать, а через несколько мгновений к нему присоединился коллега Денис Слаутин, которого оштрафовали за неспортивное поведение.

Десятый снаряд мимо Александра Темникова отправил Антон Шевцов, увеличив разрыв в счёте до семи мячей. Практически всю оставшуюся часть игры казанцы пытались исправить положение, но безуспешно. После того, как Ибрагимов вернулся в игру, арбитры уравняли состав команд, оштрафовав «кабана» Александра Кима за подножку. Темников несколько раз подряд спас команду от голов. Не отставал от него и Виктор Яшин, поймав снаряд прямо на лету.









Александр Ким вернулся на лёд и на 83-й минуте попытался в одиночку атаковать ворота гостей, но снаряд так и не достиг цели, отскочив от конька голкипера. Уже на исходе второго тайма счёт, наконец, изменился: нападающий «СКА-Нефтяника» Кирилл Петровский за несколько секунд до окончания второго тайма реализовал ещё один голевой момент — 11:3. У казанского «Динамо» уже не оставалось ни единого шанса.

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