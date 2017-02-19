"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске

В дальневосточной столице сегодня, 19 февраля, команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» встретилась с казанским «Динамо» в арене «Ерофей». Это не первая игра двух коллективов — как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», чуть больше месяца назад соперники играли в рамках первого этапа национального чемпионата в Казани, и «армейцы» победили со счётом 8:5. В этот раз «динамовцы» попытались взять реванш, но «кабаны» попросту разгромили противника.

Казанский клуб считается крайне неуступчивым соперником, что и попытался показать с первых минут игры. Матч начался нетипично для хабаровской команды — счёт открыли гости льда. Ворота «армейцев» распечатал нападающий Рамиль Ибрагимов на шестой минуте — 0:1. «Кабаны» в ответ начали прессовать соперника, но «Динамо» не уступало. На исходе десятой минуты судьи назначили в ворота казанцев пенальти, и полузащитник Кристоффер Фагерстрём реализовал удар. Через три минуты у «кабанов» появился ещё один шанс на успешный 12-метровый, и Фагерстрём оформил дубль — 2:1.

Некоторое время игра проходила в невысоком темпе, но на 19-й минуте нападающий «СКА-Нефтяника» Павел Рязанцев вышел один на один к вратарю «динамовцев» Александру Темникову и ударил точно в цель. Через несколько минут ворота гостей поразил нападающий «кабанов» Артём Бондаренко аккуратно отправил снаряд в угол ворот — 4:1.

Следующий гол оказался на счету полузащитника Александра Антипова на 31-й минуте, а ещё через некоторое время красиво, под острым углом, забил Антон Шевцов. Артём Бондаренко оформил дубль на 38-й минуте — 7:1. Казалось, что с таким счётом команды и разъедутся на перерыв, но за оставшееся время первого тайма, которое «кабаны» провели в меньшинстве, казанцы реализовали сразу два голевых момента: мячи мимо вратаря хозяев Виктора Яшина отправили Иван Бойко и Андрей Веселов — 7:3.

Второй игровой отрезок начался с того, что «СКА-Нефтяник» упустил голевой момент. На 51-й минуте игры Артём Бондаренко исправил ситуацию — 8:3. А через несколько минут нападающий «армейцев» и вовсе оформил покер. Казанцы начали играть более грубо: на 60-й минуте Рамиль Ибрагимов за блокировку соперника отправился отдыхать, а через несколько мгновений к нему присоединился коллега Денис Слаутин за неспортивное поведение. Десятый снаряд мимо Александра Темникова отправил Антон Шевцов. После того, как Ибрагимов вернулся в игру, арбитры уравняли состав команд, оштрафовав «кабана» Александра Кима за подножку.

Темников на какое-то время перестал пропускать мячи и несколько раз подряд спас команду от голов. Не отставал от него и Виктор Яшин, поймав снаряд прямо на лету. На 83-й минуте вернувшийся на лёд Александр Ким в одиночку попытался поразить ворота гостей, но снаряд отскочил от конька голкипера. Под занавес второго тайма нападающий Кирилл Петровский реализовал ещё один голевой момент, и матч завершился со счётом 11:3, оказавшись самым крупным поражением казанского клуба на выезде в чемпионате.

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