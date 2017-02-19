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Хабаровчане на Масленицу примут участие в нанайских играх

Хабаровчане на Масленицу примут участие в нанайских играх
Гродековский музей готовит традиционные гуляния по случаю проводов зимы
22 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сотрудники Хабаровского краевого музея имени Гродекова в субботу, 25 февраля устроят на территории учреждения проводы зимы. Эту традицию соблюдают на протяжении нескольких лет. «Изюминками» масленичных гуляний в этом году станут нанайские игры и стрельба из лука, а также кухня коренных народов Приамурья, которая составит компанию традиционным блинам в праздничном меню.

Как сообщили организаторы мероприятия, с 11:00 до 13:00 на втором этаже нового корпуса музея пройдёт программа для детей «Широкая Масленица». Помимо театрализованной сказки и кукольного спектакля, в неё включены разнообразные мастер-классы — лепка из солёного теста, изготовление традиционной русской куклы и «Домашней Масленицы», роспись по дереву, бумагопластика. Гости праздника смогут увидеть экспонаты выставки «Современная народная игрушка» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

В музее пообещали широкий размах уличных гуляний: на прилегающей к учреждению территории пройдут игры, хороводы, соревнования и угощение блинами, которое начнётся в 12:30. Скоморохи и сказочные герои вместе с посетителями пустятся в пляс под песни ансамбля русской песни «Елань». Организаторы праздника запланировали катания на собачьих упряжках и на лошадях, которые по традиции пользуются спросом во время проводов зимы.

«Одной из полноценных новых площадок станет лукодром, организованный сотрудниками Музея археологии. Этот вид развлечения мы опробовали в прошлом году — желающих было много, но за час не все успели принять участие. На этот раз площадка будет работать вдвое дольше и любой желающий сможет научиться стрелять из лука», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист сектора общественных связей Анна Глюз.

По её словам, активное участие в гуляниях примут представители коренных народов Приамурья — в музее хотят напомнить, что с конца XIX века без них не обходилась ни одна хабаровская ярмарка. Гости из села Сикачи-Алян устроят нанайские игры и соревнования, а также научат жителей города готовить традиционное блюдо — талу, которое сразу же можно будет и попробовать.

Как уже сообщало агентство, в дальневосточной столице на Масленицу организуют по одному месту гуляний в каждом районе города. По подсчётам сотрудников городского управления торговли, питания и бытового обслуживания, каждый год хабаровчане в этот праздник съедают полтонны плова, столько же шашлыков и сотни блинов.
 

 
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