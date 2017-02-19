"СКА-Нефтяник" сегодня поборется с казанским "Динамо"

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 19 февраля, примет на родном льду казанское «Динамо». Соперники скрестят клюшки в 15 часов по местному времени в арене «Ерофей».

В нынешнем сезоне противники один раз уже встречались. Чуть больше месяца назад команды играли в рамках первого этапа национального чемпионата. Тогда матч проходил в Казани, и, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «армейцы» взяли в нём верх со счётом 8:5.

Казанский клуб известен своей репутацией крайне неуступчивого соперника, который может дать бой даже признанным фаворитам. Несмотря на проблемы, которые преследовали команду перед началом сезона, с начала чемпионата страны «динамовцы» лишь дважды проиграла с крупным счётом на выезде. При этом казанцы ни разу не пропустили больше девяти мячей.

«Дорога в первую восьмерку для казанцев получилась тернистой. Достаточно сказать, что билет в элитную группу команда оформила только в последнем туре предварительного этапа. Однако по ходу турнирной дистанции динамовцы своей игрой успели снискать самые положительные отзывы. Лакмусовой бумажкой, оценивающей потенциал подопечных С. Фирсова, стали матчи против фаворитов – «Водника» и «Волги». Выиграть хотя бы один матч у лидеров казанцы так и не смогли. Но потрепали им нервы изрядно», — пишет в ожидании встречи пресс-служба «СКА-Нефтяника».

«Армейцы» тем временем сохраняют лидирующую позицию в турнирной таблице. Во втором этапе хабаровчане провели пять беспроигрышных матчей. В предыдущей встрече «СКА-нефтяник» разгромил московское «Динамо» — 13:1.