"СКА-Нефтяник" сегодня поборется с казанским "Динамо"

Сегодня воскресенье, 19 февраля 2017 года, 14:16
Хабаровский "Амур" завершил "регулярку" победой над "Локомотивом"
Хабаровский "Амур" завершил "регулярку" победой над "Локомотивом"
Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
Регионы:


Популярное
вчера, 18:10
Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 16:28
Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
вчера, 17:20
Огонь Всемирных военных игр немного согрел Хабаровск
сегодня, 08:10
Приморский "Адмирал" обыграл "Витязь" и вышел в плей-офф
вчера, 18:30
В пригороде Хабаровска молодой автолюбитель пешком сбежал от полиции
вчера, 17:08
Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
вчера, 19:39
Соцстрах переходит на прямую оплату больничных листов и пособий
вчера, 18:55
Огонь Всемирных военных игр в Хабаровск доставили с "молодыми ветрами"
вчера, 19:55
Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
вчера, 17:55
Хабаровские хоккеисты впервые завоевали Кубок Патриарха

Обсуждаемое
вчера, 18:10
14

Во Владивостоке отменили митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС
вчера, 17:08
3

Спасатели Владивостока борются за живучесть "Еруслана"
вчера, 19:55
3

Александр Галушка: упрощённый визовый режим увеличит турпоток на ДВ
вчера, 15:21
3

"Единая Россия" взяла шефство над каратистами Дальнего Востока
сегодня, 10:25
2

Спасатели не дали "Еруслану" уйти на дно Амурского залива
вчера, 16:28
2

Приморцы раскупают яйца, рыбу, тыкву, колбасу
сегодня, 11:45
1

Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
вчера, 17:20
Огонь Всемирных военных игр немного согрел Хабаровск
вчера, 17:55
Хабаровские хоккеисты впервые завоевали Кубок Патриарха
вчера, 18:30
В пригороде Хабаровска молодой автолюбитель пешком сбежал от полиции
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 548



Система Orphus

"СКА-Нефтяник" сегодня поборется с казанским "Динамо"

"СКА-Нефтяник" сегодня поборется с казанским "Динамо"
Соперник "армейцев" известен своей неуступчивостью
только что
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 19 февраля, примет на родном льду казанское «Динамо». Соперники скрестят клюшки в 15 часов по местному времени в арене «Ерофей».

В нынешнем сезоне противники один раз уже встречались. Чуть больше месяца назад команды играли в рамках первого этапа национального чемпионата. Тогда матч проходил в Казани, и, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «армейцы» взяли в нём верх со счётом 8:5.

Казанский клуб известен своей репутацией крайне неуступчивого соперника, который может дать бой даже признанным фаворитам. Несмотря на проблемы, которые преследовали команду перед началом сезона, с начала чемпионата страны «динамовцы» лишь дважды проиграла с крупным счётом на выезде. При этом казанцы ни разу не пропустили больше девяти мячей.

«Дорога в первую восьмерку для казанцев получилась тернистой. Достаточно сказать, что билет в элитную группу команда оформила только в последнем туре предварительного этапа. Однако по ходу турнирной дистанции динамовцы своей игрой успели снискать самые положительные отзывы. Лакмусовой бумажкой, оценивающей потенциал подопечных С. Фирсова, стали матчи против фаворитов – «Водника» и «Волги». Выиграть хотя бы один матч у лидеров казанцы так и не смогли. Но потрепали им нервы изрядно», — пишет в ожидании встречи пресс-служба «СКА-Нефтяника».

«Армейцы» тем временем сохраняют лидирующую позицию в турнирной таблице. Во втором этапе хабаровчане провели пять беспроигрышных матчей. В предыдущей встрече «СКА-нефтяник» разгромил московское «Динамо» — 13:1.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru