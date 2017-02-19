Хабаровский "Амур" завершил "регулярку" победой над "Локомотивом"

Хабаровская команда «Амур» завершила участие в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. «Тигры» не вышли в плей-офф, однако до последнего показывали, что не намерены опускать руки. Заключительная для дальневосточников встреча «регулярки» прошла в Ярославле. До этого, как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в выездной серии игр «Амур» четыре раза брал верх над соперниками и лишь один раз проиграл.





Хабаровчане смогли открыть счёт под занавес первого периода — на 18-й минуте после вылазки Томаша Зогорны к воротам Александра Судницина «калитку» распечатал Алексей Бывальцев — 0:1. Во втором временном отрезке хозяева льда сумели дважды забить шайбы, обыграв Юху Метсолу. Однако на последней минуте периода снова отличился Зогорна, который на этот раз сам поразил ворота «Локомотива» — 2:2.





Заключительную часть встречи противникам пришлось начинать с нуля. Сперва удача улыбнулась «железнодорожникам» — на третьей минуте Александр Кадейкин со средней дистанции отправил шайбу под перекладину. Однако «тигры» сдаваться не желали и вырвались вперёд, отправив две шайбы в ворота Судницина с разницей в полминуты — 4:3. Стоит отметить, что все голы соперники забивали в равных составах, и лишь пятую шайбу «Амур» забросил в большинстве. За опасную игру высоко поднятой клюшкой «Локомотив» лишился Михаила Пашнина, чем воспользовался Вячеслав Литовченко, поставивший точку во встрече — 5:3. Несмотря на то, что хабаровская команда не вышла в плей-офф, у хоккеистов пока не будет отдыха.





«Сейчас возвращаемся в Хабаровск, у нас запланированы общественные мероприятия, с людьми встретимся, с болельщиками, матчи проведём, в отдалённые районы съедим. Две недели проведём в разъездах, потом немного отдохнём и ещё поработаем, контракты у игроков до 30 апреля, будем работать до этой даты», — поделился после матча с «Локомотивом» исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Андрей Мартемьянов.





Как писало РИА «Восток-Медиа», основной состав «тигров» 22 февраля скрестит клюшки со сборной Комсомольска-на-Амуре. Встреча пройдёт в ледовом дворце в рамках программы развития и популяризации хоккея в Хабаровском крае.