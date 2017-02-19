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Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ

Питерское "Динамо" лишило хабаровчан шанса на полуфинал Кубка ФНЛ
"Армейцы" не смогли удержать преимущество в счёте
8 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: fcska.ru

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» упустила шанс попасть в полуфинал Кубка ФНЛ, который разыгрывается на Кипре. Дальневосточники в субботу, 18 февраля, сразились в «Динамо» из Санкт-Петербурга. Несмотря на достаточное количество острых моментов, соперники разошлись ничьёй, забив друг другу только по одному мячу.

Так, на 66-й минуте встречи «армейцы», оказавшись в зоне противника, ввели мяч в игру недалеко от штрафной. Его получил Хуан Лескано, а затем через перепасовку Никита Дьяченко, который точно пробил в ближний угол. Сравнять счёт петербуржцы смогли за три минуты до финального свистка — отличился Михаил Маркосов — 1:1 (см. видео).

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в рамках группового этапа дальневосточная команда должна была в группе Cсыграть с тремя противниками. Старт Кубка у «армейцев» не задался — они проиграли «Тюмени» со счётом 1:2. Затем последовала уверенная победа над «Мордовией» — 3:0. Встреча с питерским «Динамо» лишила хабаровчан шанса попасть в полуфинал, команде не хватило очков. В результате туда прошла «Мордовия».

Для дальневосточников участие в Кубке продолжится стыковыми матчами, которые пройдут между командами, занявшими вторые, третьи и четвёртые места на групповом этапе.

 
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