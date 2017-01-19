Мэрия Хабаровска заставит горожан полюбить автобусы

Компаниям, занимающимся перевозкой пассажиров в Хабаровске, рекомендовали активнее обновлять парк транспортных средств. Главным образом это касается предпринимателей, обслуживающих автобусные маршруты — коммерсантам дали понять, что повысить спрос они смогут исключительно собственными усилиями.

Как отметил на совещании с перевозчиками начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, рентабельность таких организаций полностью зависит от пассажиропотока. Сегодня предприниматели жалуются на низкое заполнение автобусов в не «пиковые» часы и предлагают убирать с линий «лишний» транспорт, чтобы сэкономить на зарплатах, техобслуживании и ГСМ.

«У нас с вами есть один очень большой резерв, о котором мы не вспоминаем. За последний год количество личного транспорта увеличилось где-то на 1400 единиц. Скоро пройти будет негде. Эту категорию граждан привлечь на общественный транспорт можно в том случае, если мы обновим подвижной состав. Не все, конечно, откажутся от автомобилей, но большинство — тем более, что парковаться им негде», — сказал чиновник.

Он добавил, что сегодня модернизацией автопарка занимаются только те перевозчики, которые участвовали в маршрутном конкурсе — администрация Хабаровска провела его прошлым летом. Предприниматели попытались аргументировать своё нежелание покупать новые автобусы большими затратами, но Сергей Суковатый по этому поводу лишь отшутился, заверив собравшихся, что обновление будет происходить «добровольно или принудительно».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на этом же совещании власти Хабаровска порекомендовали руководителям компаний, занятых в сфере общественного транспорта, лично реагировать на жалобы пассажиров. В управлении транспорта городской администрации уверены, что исправить многие недостатки в этой сфере можно без финансовых затрат.