Жители Хабаровского края не хотят получать прививку от энцефалита

За первую неделю прививочной кампании в Хабаровском крае вакцину от клещевого энцефалита получили всего две тысячи жителей. Главам сельских поселений и муниципальных образований поручили активнее заняться этим вопросом.

«По прогнозу Роспотребнадзора, весна в крае будет ранняя. Для формирования устойчивого иммунитета от момента введения вакцины до возможного контакта с клещом должно пройти две недели. Поэтому срок окончания прививочной кампании мы жёстко привязываем к прогнозам установления положительных дневных температур — вакцинирование должно завершиться до первого марта, однако мы принимаем активные меры, чтобы привить основную часть населения до 15 февраля», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

Всего в регионе за весеннюю кампанию нужно привить более ста тысяч человек, в том числе 43 тысячи детей. Чтобы уложиться в сроки и выполнить норму, медикам нужно делать прививки 18 тысячам человек в неделю. Пока активнее всего вакцинация проходит в дальневосточной столице. Отстающие города и районы в региональном Минздраве определят по итогам второй прививочной недели.

Агентство писало, что вторая стадия вакцинации населения от клещевого энцефалита стартовала в Хабаровском крае 9 января. В поликлиники региона уже поступило необходимое количество препаратов.