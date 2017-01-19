"Детсад" на Большом Уссурийском готов принять по 10 дошколят в день

На Большом Уссурийском острове заработала группа кратковременного пребывания дошкольников. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», её появления добились общественники краевой столицы. Также активисты помогли вернуть бесплатный микроавтобус, который вновь связал остров с материком. Он вышел на линию 1 января этого года. Кроме того, начал курсировать до учебного заведения в Бычихе школьный транспорт. Группа для дошкольников открылась в здании островной школы, пострадавшей от наводнения 2013 года. Пока она работает только до полудня.

«Конечно, хотелось бы полный день. Но даже три часа — это многое даёт. Можно дома убраться», — поделилась с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» жительница укрепрайона острова Наталья Трегубченко.

Открывшаяся группа — это альтернатива детскому саду в селе Бычиха. Маршрутка до него ездит по ровной, но по-прежнему несанкционированной дороге. В министерстве образования и науки Хабаровского края обещают, что, пока дамбе не придадут статут дороги общественного пользования или не построят новую, группа временного содержания дошколят будет открыта. Сейчас под присмотром педагогов в ней находятся три ребёнка. После полудня их не позволяет содержать отсутствие горячего питания.

«Организация питания — это, однозначно, закупка технологического оборудования. Это получение заключения специальных органов, в том числе Роспотребнадзора, это другие деньги. Мы примерно подсчитывали и пришли к цифре в семь миллионов рублей», — объяснил начальник управления образования Хабаровского муниципального района Александр Лысяк.

Ведомство и так выделило 480 миллионов рублей на капитальный ремонт комнаты, включая установку батарей и окон, и пока средств на другие расходы нет. Но каждый день там готовы бесплатно принимать по десять человек, а педагог обеспечит индивидуальный подход к каждому ребёнку.

«Игры, обеспечивающие математическое развитие, подготовка к обучению и грамоте. Развитие речи, развитие мелкой моторики. Общаться, играть вместе, находиться в обществе, изучать общественные нормы — правила, необходимые для детей», — рассказала старший воспитатель детского сада Ирина Жукова.