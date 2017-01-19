Хабаровчанин "открыл" в городе несуществующую гостиницу

В дальневосточной столице полицейские поймали лжебизнесмена — «владельца» гостиницы, которой не существует. Он разместил объявление в Интернете и успел взять с одного потенциального клиента предоплату — около 30 тысяч рублей, с которыми и скрылся.

Стражи правопорядка выяснили, что 24-летний злоумышленник разместил в Сети объявление с рекламой услуг частной гостиницы. По указанному номеру позвонил хабаровчанин — он захотел забронировать номер для делового партнёра. По соглашению сторон мужчина внёс на банковскую карту «владельца» заведения предоплату, но когда командированный приехал в краевой центр, то злоумышленник перестал выходить на связь. Потерпевший обнаружил, что по указанному адресу никакой гостиницы нет.

Раньше подозреваемого не привлекали к уголовной ответственности. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». По словам мужчины, деньги он обналичил в банкомате и потратил на личные нужды. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. Подробности махинации выясняют следователи.

Мошенники нередко обманывают жителей региона через Интернет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на объявление о продаже «призрачных» автозапчастей попался мужчина из дальневосточной столицы. Он перевёл продавцу 200 тысяч рублей, но товар так и не получил. Другого хабаровчанина подозревают в серии интернет-мошенничеств на продаже дорогостоящих автомобилей. Транспортные средства никто из его покупателей так и не получил.