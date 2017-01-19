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Внимание к "гектару" в Хабаровском крае привлекают картинами

Внимание к "гектару" в Хабаровском крае привлекают картинами
Местные художники создали календарь с дальневосточными пейзажами
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Хабаровского регионального отделения партии "Единая Россия"

В Хабаровском крае выпустили специальную коллекцию календарей с картинами местных живописцев, которые призывают жителей региона взять свой «дальневосточный гектар». Серия полиграфических продуктов включает восемь работ четырёх хабаровских живописцев: Алексея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного.

«Художники очень много путешествуют в поисках красивых, живописных мест, часто выезжают на природу. Пейзажи Дальнего Востока, Хабаровского края по-своему прекрасны — они всегда отличаются особыми красками и светом. Лично я думаю, что это замечательная идея – предоставлять всем желающим гектар на нашей земле, потому что она не только очень богата, но и невероятно прекрасна, — рассказал Алексей Черкасов.

Проект художники реализуют совместно с партией «Единая Россия». По информации пресс-службы регионального отделения ЕР, во время работы над календарём авторы картин предложили оформить коллективную заявку на несколько участков, чтобы построить там деревню художников, куда бы творцы выезжали на пленэр, проводили мастер-классы или творческие встречи, в том числе для коллег из других регионов России или из-за рубежа.

Это не первый случай, когда к пропаганде программы привлекают творческих людей. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в ноябре в регионе прошёл конкурс на лучший слоган для «дальневосточного гектара». Победитель получил за свой вариант полуторакилограммовый торт из мороженого.

В некотором роде, первым участником конкурса стал губернатор региона, который в начале октября уже сгенерировал слоган для программы «дальневосточный гектар». Как ранее сообщало агентство, на встрече с главами городских и сельских поселений, а также председателями представительных органов муниципальных образований Вячеслав Шпорт сказал, что реклама должна быть везде. В качестве привлекательных вариантов он предложил: «Хочешь посмотреть Шантар — получи бесплатный гектар».

 
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