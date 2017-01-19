В Советской Гавани поймали любителя вырывать у женщин из рук сумки

В Советской Гавани полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в ограблении четырёх женщин. У всех потерпевших мужчина вырвал из рук дамские сумки, после чего скрылся. Чужие вещи он выкидывал — оставлял только деньги, на которые покупал еду и алкоголь.

В праздничные дни в районный отдел полиции обратились четыре жительницы Советской Гавани. Заявительницы рассказали, что неизвестный настигал их в подъездах жилых домов, вырывал из рук дамские сумки и убегал. Общий ущерб от преступлений составил около 20 тысяч рублей.

Стражи правопорядка нашли и задержали 26-летнего подозреваемого. Установлено, что по вечерам он поджидал потерпевших около магазина, шёл за ними до дома, заходил в подъезд и грабил. Раньше злоумышленника не раз судили за имущественные виды преступлений. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении мужчины возбудили очередное уголовное дело, сам он находится в изоляторе временного содержания.

Похожие случаи произошли в краевой столице и в Комсомольске-на-Амуре. Как писало РИА «Восток-Медиа», в людных местах мужчины вырывали у женщин сумки из рук и сразу убегали. Обоих злоумышленников полицейским удалось найти и задержать.