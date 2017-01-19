Житель Бикина поджёг угнанную иномарку, чтобы избежать наказания

В городе Бикин стражи правопорядка задержали угонщика-пиромана. Мужчина вскрыл чужой гараж, украл оттуда автомобиль и поехал кататься, а после того как иномарка сломалась, решил её подпалить, чтобы скрыть возможные улики.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился 54-летний житель города Бикин. Мужчина сообщил, что из его гаража, расположенного у дома, неизвестный угнал принадлежавший ему автомобиль. Кроме того, заявитель пояснил, что гараж не был оборудован запирающими устройствами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Бикина. Фигурант проник в гараж, в котором находилось транспортное средство заявителя и, вскрыв замок зажигания, уехал на чужой иномарке. После непродолжительных «покатушек» по улицам города машина сломалась. Тогда злоумышленник решил её поджечь.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в настоящее время в отношении подозреваемого избрали меру пресечения — подписку о невыезде. По факту угона автомобиля возбудили уголовное дело.