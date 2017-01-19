В Хабаровске директора турфирмы обвиняют в обмане почти 100 человек

Сегодня четверг, 19 января 2017 года, 14:46
Во Владивостоке начали сносить скандальную стройку на Бестужева
Во Владивостоке начали сносить скандальную стройку на Бестужева
Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной
Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной
Большинство хабаровчан окунается в купель не по правилам
Большинство хабаровчан окунается в купель не по правилам
В Приморье произошёл крупный разлив мазута
В Приморье произошёл крупный разлив мазута
В Хабаровске тёплую купель за деньги к Крещению "сообразил" отель
В Хабаровске тёплую купель за деньги к Крещению "сообразил" отель
Регионы:


Популярное
вчера, 17:32
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
вчера, 19:15
Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
вчера, 17:02
Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца
вчера, 18:10
Хабаровчане пытались ворваться в здание подстанции скорой помощи
сегодня, 03:43
На Крещение приморцы устремились смывать грехи
сегодня, 11:20
В Хабаровске тёплую купель за деньги к Крещению "сообразил" отель
сегодня, 01:41
УАЗ создаёт грузовик "Карго"
вчера, 17:15
Взрыв на Даниловского в Хабаровске случился не из-за бытового газа
вчера, 14:55
На берегу Малиновки нашли убитого приморца
вчера, 18:31
В Приморье начнут ловить ещё меньше бездомных животных

Обсуждаемое
вчера, 17:32
11

Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
вчера, 19:15
7

Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
вчера, 18:31
5

В Приморье начнут ловить ещё меньше бездомных животных
вчера, 20:28
3

Жириновский хочет депортировать из Москвы автохулиганов
сегодня, 10:33
3

Новый самолёт DHC-6 Twin Otter для Приморья прибыл во Владивосток
сегодня, 13:09
3

Во Владивостоке начали сносить скандальную стройку на Бестужева
сегодня, 13:05
3

Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной
вчера, 17:02
2

Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца
сегодня, 11:46
2

Находкинский водитель угодил в аварию из-за сердечного приступа
вчера, 16:15
1

Приморский музей выбыл из борьбы за звание лучшего
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 412



Система Orphus

В Хабаровске директора турфирмы обвиняют в обмане почти 100 человек

В Хабаровске директора турфирмы обвиняют в обмане почти 100 человек
Анна Помазкина сорвала горожанам поездки за границу
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице жертвами туристической компании стали почти 100 человек. Они оплатили путёвку за границу, но людям пришлось остаться дома. Всего пострадали 26 семей, в каждой — по двое-трое взрослых и дети. На директора фирмы «Корпорация приключений ДВ» завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Анна Помазкина дала журналистам понять, что не раскаивается.

«Я думаю, все эти люди сейчас вам более конкретно всё пояснят. Можете пройти к ним, они вас очень ждут», — заявила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» подсудимая Анна Помазкина.

Хабаровчанка Мария Емельянова, ставшая жертвой мошенничества, планировала отпраздновать во Вьетнаме свой день рождения. Через несколько дней она должна была встречать на курорте сестру, которая накануне вышла замуж.

«Из-за того, что не получилось полететь на мой день рождения, естественно, была куча негативных эмоций, которые ничем загладить нельзя, праздник был испорчен. Ну, а про свадебное путешествие — тут и говорить излишне. Они остались дома на тот праздник, который, в принципе, бывает раз в жизни», — поделилась Мария Емельянова.

Турфирма собрала с клиентов около двух миллионов рублей. Вначале руководство объясняло своим клиентам, что не обеспечило поездки из-за проблем крупных операторов. Жителям краевой столицы сообщали об отмене поездки за день до вылета, а иногда — прямо в аэропорту.

«Нас несколько дней приглашали в турфирму и обещали, что всё-таки мы полетим. У нас даже мысли такой не было, что меня обманут, потому что я летала с ними, я была уверена. И когда мы пришли в очередной раз в фирму, нам предложили ещё раз выбрать тур — мы выбрали тур», — объяснила жительница Хабаровска Людмила Емельянова.

«Корпорация приключений ДВ» перестала выходить на связь, несколько раз меняла адреса офисов. По словам собственников помещений, коммерсант так и не рассчиталась с ними за аренду. У судебных приставов накопились исполнительные листы почти на семь миллионов, которые задолжала фирма. Но у адвокатов подсудимой есть доказательства того, что в действиях Анны Помазкиной не было умысла на кражу денег клиентов. Если приговор суда будет в пользу обманутых хабаровчан, то директору фирмы грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с подобной проблемой столкнулись местные жители при покупке перелётов через сервис «Билетница». Несмотря на то, что многие клиенты не получили электронные квитанции, работники компании перестали отвечать на звонки и ушли в отпуск. Сотрудники краевого управления МВД России объяснили, что в подобных случаях следует обращаться в полицию со всеми необходимыми документами. Но до взаимодействия со стражами правопорядка ситуация не дошла: некоторые горожане добились электронных квитанций после того, как пригрозили обратиться в полицию. После отпуска компания заработала в штатном режиме. Генеральный директор ООО «Аэропорт» Анна Черкасова объяснила, что компания имеет право выслать авиабилет клиента за день до отправления. Такие сроки предусмотрены законом.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru