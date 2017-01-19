Проезд в хабаровских автобусах подорожает уже весной

Стоимость билета в общественном транспорте дальневосточной столицы планируют повысить уже весной. Об экономической необходимости таких мер заявляют представители муниципальных предприятий и частных компаний, занятых на этом рынке — по разным оценкам, подорожание проезда составит от трёх до семи рублей.



В четверг в управлении транспорта Хабаровска состоялось совещание, в котором приняли участие перевозчики и чиновники мэрии. Представители разных предприятий сошлись на том, что повышение тарифов в транспортной сфере необходимо — в первую очередь для того, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров и при этом сохранить достойную оплату труда для водителей и кондукторов.



«Непонятно, почему мы сегодня так негативно реагируем на повышение тарифа, когда это нужно абсолютно всем. Что вообще не поднялось в цене за последний год? Разве что зарплата работника. А ведь транспортные предприятия не только оказывают услуги, но и являются крупными потребителями ресурсов, которые дорожают. И значит, рано или поздно тариф обязательно повысится», — рассказал журналистам руководитель ХПАТП-1 Алексей Деменок.



Сейчас предприятие готовит бухгалтерский баланс за прошедший год, чтобы подтвердить документально подорожание оказываемых услуг для самого перевозчика. В начале марта бумаги передадут в комитет по ценам и тарифам краевого правительства, который примет решение о новом ценовом «потолке» — глава автоколонны утверждает, что себестоимость проезда одного человека в автобусе составляет 25 рублей. Согласно законодательству, власти имеют право повышать тарифы не чаще одного раза в год — в Хабаровске это обычно делают в мае. Параллельно стоимость проезда увеличивают и на электротранспорте.



Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», с августа прошлого года перевозчики, которые работают на маршрутах с нерегулируемым тарифом, получили право самостоятельно устанавливать цену билета. В Хабаровске таких маршрутов более трёх десятков, на них работают только коммерсанты. Они также намерены поменять ценник в сторону повышения в ближайшие месяцы.



«При первой возможности мы будем поднимать тариф, хоть до 50 рублей сразу. Но, несмотря на то, что закон разрешает делать это по желанию, есть рычаги, которыми вопрос регулируется — в том числе, экономические. Это большой комплекс факторов, в который, безусловно, входит и платёжеспособность пассажира. Оптимально сегодня было бы сделать проезд за 30 рублей», — отметил глава компании «Пять звёзд» Юрий Васильев, имея в виду стоимость билета в автобусах большой вместимости.



Другие коммерческие перевозчики также планируют увеличить стоимость билета, но не в таких масштабах — в разговорах перед совещанием прозвучала фраза «в марте-апреле будем повышать до 25 рублей». При этом они готовы идти на повышение комфорта, в том числе — организовать на маршрутах точки доступа Wi-Fi.