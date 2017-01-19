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Хабаровчанам предложат протянуть день на блокадном хлебе

Хабаровчанам предложат протянуть день на блокадном хлебе
Кусочки весом всего 125 граммов будут раздавать в крупных торгово-развлекательных центрах
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Впервые в краевой столице пройдёт акция «Блокадный хлеб». Её посвятят 73-й годовщине снятия с осадного положения Ленинграда. В трёх крупных торгово-развлекательных центрах города волонтёры раздадут хабаровчанам кусочки хлеба, приготовленного по рецепту 1941-1944 годов.

«Впервые акция прошла в России в прошлом году. Хабаровская будет отличаться тем, что хлеб приготовят по тому самому блокадному рецепту — с целлюлозой, опилками, сосновой корой и берёзовыми почками. В других городах в тесто просто добавляют отруби, льняной жмых. Он (хлеб — прим. ред.) чуть грубее, но всё же ближе к обыкновенному», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист Центра патриотического воспитания Никита Кобзев.

Каждому участнику акции дадут информационную листовку в виде хлебной карточки. На её обратной стороне изложена краткая информация о блокаде Ленинграда. Хабаровчанам предложат взять кусочек хлеба весом всего 125 граммов, и протянуть на нём весь день, больше ничего не употребляя в пищу. К событию будут привлекать всех посетителей торговых центров. Однако основной упор сделают на молодёжь.

«Мы решили провести акцию в Хабаровске, потому что у нас есть ветераны-блокадники. К тому же, снятие блокады — значимое событие в истории нашей страны. Это акция-напоминание. Если у старшего поколения есть хоть какое-то понимание этого события, то подростки не до конца знают о блокаде. Хотим донести до них понимание с помощью такой подачи», — отметил Никита Кобзев.

Блокадный хлеб испекут студенты хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания. Организаторы отмечают, что, несмотря на рецептуру изделия, вреда здоровью оно не принесёт — изготовители добавят в хлеб минимум опилок. В блокадном Ленинграде их количество в тесте достигало 70 процентов.

Акция пройдёт в «Большой медведице», «Южном парке», «Магазинах Радости» 29 января и начнётся в 14:00.

 
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