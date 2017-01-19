Большинство хабаровчан окунается в купель не по правилам

Большинство жителей Хабаровска не соблюдают «технику нравственной безопасности» при погружении в иордань. Для многих обряд, который проходят верующие в Крещение, давно перестал носить исключительно религиозный смысл, а стал вариантом закаливания или получения адреналина. Корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сегодня, 19 января, посетил купель на прудах у храма Серафима Саровского и узнал, что горожане погружаются в воду без рубах и не стесняются в выражениях.





К купели в парке «Северный» жители краевой столицы начали приходить с 9 часов утра. По словам спасателя, пожелавшего остаться неизвестным, все службы прибыли к иордани к этому же времени — за час до того, как место намеревались освятить. Многие не знали, что над купелью ещё не совершили обряд, поэтому окунались раньше положенного времени.









«А что, я, получается, в неосвящённую прорубь нырнула? — громко поинтересовалась хабаровчанка. На вопрос о том, будет ли женщина окунаться в воду ещё раз, она ответила отрицательно. — А зачем? Я уже всё же сделала, как полагается, три раза окунулась!»









Как писало агентство, священники отмечают, что по традиции погружаться в крещенскую купель обязательно нужно с головой. При этом нужно понимать, что это духовный обряд, а не забава. Перед Крещением необходимо пройти исповедь и причастие. Также праздник предваряет сорокадневный рождественский пост.

Священнослужители рекомендуют женщинам, которые захотели окунуться в иордань, надевать длинные белые рубахи и покрывать голову платками. Но из всех, кто нырнул в воду на храме Серафима Саровского за час, в рубашке были всего три женщины, а голову покрыла только одна. Большинство было в купальниках, а некоторые — в просвечивающей одежде.









«С одной стороны, на пляже же мы тоже все лежим в купальниках. Но если религиозный аспект рассматривать, то это не по правилам — женщинам в рубахе нужно быть. Но нужно самим священнослужителям тогда ставить рамки, чтобы люди соблюдали правила. А большинство сейчас ныряет в прорубь, потому что закаляется. И это тоже хорошо, что люди вообще идут на это. В общем, у меня двоякое мнение на этот счёт», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанка Анна Зубова.





Как сообщил иерей Стефан Нохрин корреспонденту портала Хабаровской епархии, в праздник находятся люди, которые не стесняются в выражениях.

«Часто можно наблюдать картину, когда стоящие в очереди за святой водой люди ругаются. Получается, что человек взял святую воду и в озлоблении ушел из храма. В таком действии нет никакого смысла, теряется дух праздника. Нужно стараться обрести мир в душе», — объяснил Стефан Нохрин.

На иордани у храма Серафима Саровского девушка, выйдя из женской тёплой палатки на улицу, громко выразила свои ощущения.

«Как холодно!» — закричала она, добавив крепкое словцо.

Хабаровчанка погрузилась в воду лишь дважды, и только после того, как её подбодрили стоящие рядом горожане, решилась окунуться в третий раз.









Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в крае сегодня можно будет пройти обряд в 45 местах. В краевой столице оборудовали три освящённых иордани. На статус «тёплой купели» в городе претендовал открытый бассейн. Год назад к празднику Крещения там освятили воду, и хабаровчане могли окунуться в импровизированную иордань без риска простудиться и замёрзнуть. Аналогичные планы у руководства акватории были и в этом году, но Хабаровская епархия отказалась пойти навстречу. Зато «тёплая купель» появилась в гостинице «Лайм». В открытом бассейне с горожан собирались взимать 300 рублей, в то время как на новом месте эта «услуга» стоит 270. По информации пресс-службы епархиального управления, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир категорически не одобряет подобные ритуалы.