"СКА-Хабаровск" не берёт Ляха в Турцию

Игроки футбольного клуба «СКА-Хабаровск» завершили первый в новом году учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо. Уже 20 января команда соберётся в Турции, где продолжит подготовку к весенней части первенства. Главный тренер «армейцев» подвёл итоги сбора и сообщил о грядущих изменениях в составе.

«Ребята приехали на сбор в эмоционально приподнятом настроении. У всех горят глаза, у всех огромное желание работать и двигаться вперёд. Словом, микроклимат в коллективе понравился. Мне было важно понять, как игроки отреагируют на наши требования, кто на что способен в функциональном плане, как ребята восстанавливаются после нагрузок. В целом, картина меня порадовала. Все работали с желанием, с огоньком», — рассказал клубной пресс-службе главный тренер команды Андрей Гордеев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на сборах к новому наставнику «армейцев» присоединился помощник Николай Ковардаев. Работать с вратарями будет Дмитрий Лукошкин, до этого трудившийся в системе московского «Динамо». Ещё одним помощником Андрея Гордеева стал Юрий Шпирюк, входивший в тренерский штаб «СКА-Хабаровска» и в прошлом году. Изменения коснутся также состава игроков.

«Селекция будет точечная. В коллектив должны влиться только те люди, которые реально готовы помочь. Назвать имена потенциальных новичков пока не готов. Скажу лишь, что Андрей Лях и Никита Тимошин, которые тренировались вместе с командой на первом сборе, в Турцию с нами не полетят. Все остальные в строю», — отметил Андрей Гордеев.

По его словам, команда не оставляет задачи побеждать в каждом матче и не упустит возможности выйти в Премьер-лигу.

Агентство также сообщало, что шестой по счёту розыгрыш Кубка Футбольной национальной лиги начнётся на Кипре 11 февраля. «Армейцы» стартуют в нём на следующий день. Первым соперником игроков из дальневосточной столицы станет «Тюмень».