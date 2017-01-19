Хабаровчане обрывают телефоны авиакасс в ожидании льготных билетов

В ожидании старта продаж билетов по субсидированным тарифам жители Хабаровского края начали обрывать телефоны специализированных агентств, чтобы получить хоть какую-то информацию о предложениях перевозчиков на лето.

Студентка кафедры романо-германской филологии педагогического института ТОГУ Дарья Туршатова — активный участник программы льготных авиаперевозок. Ещё несколько лет девушка сможет покупать билеты со скидкой, поскольку подходит под льготную категорию — молодёжь в возрасте до 23 лет. Цель путешествий студентки — посещение немецкоязычных стран.

«Не у всех есть возможность оплатить в полной мере эти билеты, а кто-то хочет съездить за границу или в центральную Россию», — рассказала Дарья Туршатова программе «Вести-Хабаровск».

Если студенты следят за появлением льготных билетов через интернет, то другая категория льготников — женщины старше 55 лет и мужчины за 60 — обрывают телефоны авиационных агентств.

«Наши клиенты уже привыкли, что вся информация появляется зимой, сама продажа начинается во второй половине марта, но пока точной информации о стоимости, о направлении перевозок нет. Мы её ждём от авиакомпаний», — объяснила представитель Дальневосточного авиационного агентства Галина Пономаренко.

Перевозчики подпишут соглашение с правительством России только в середине февраля. В прошлом году билет до Москвы по льготной цене обходился жителям Дальнего Востока в 7,2 тысячи рублей. Примерно столько же стоил проезд в Санкт-Петербург. Были в перечне доступных городов и Екатеринбург, Новосибирск, а также курорты юга России.

Позаботиться о недорогих билетах специалисты авиационных агентств просят также жителей, которые в категорию льготников не попадают. Летом уложиться в сумму 22 тысячи рублей, чтобы улететь в Москву и вернуться обратно, не получится. Тарифы в горячий сезон могут вырасти в два раза. Зато на заграничном направлении скидок за раннее бронирование сегодня не найти.

«Пока стандартные путёвки есть как на ближайшие дни, так и на летний период. Но наверняка ещё будут изменения, туроператоры будут поощрять и мотивировать рынок к покупкам, наверняка будут и акции раннего бронирования», — отметила директор туристической компании Ксения Козлова.