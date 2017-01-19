В Хабаровске тёплую купель за деньги к Крещению "сообразил" отель

В дальневосточной столице сегодня, 19 января, всё же заработала тёплая купель. Ею стал бассейн гостиничного комплекса «Лайм». Накануне там освятили воду, а также разместили информацию об этом в социальных сетях учреждения.

«Дорогие друзья! Специально для тех, кто хочет искупаться в освящённой воде, но по каким-то причинам не может сделать это в проруби, мы пригласили батюшку и освятили бассейн. Поэтому, ждём всех желающих в Royal Lime! Приходите семьями и приглашайте друзей!», — говорится в официальном аккаунте отеля в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что на статус «тёплой купели» в городе претендовал открытый бассейн. Год назад к празднику Крещения там освятили воду, и хабаровчане могли окунуться в импровизированную иордань без риска простудиться и замёрзнуть. Аналогичные планы у руководства акватории были и в этом году, но Хабаровская епархия отказалась пойти навстречу.

По информации пресс-службы епархиального управления, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир категорически не одобряет подобные ритуалы в бассейнах. Несмотря на это, гостиница «Лайм» поддержкой священнослужителей всё же заручилась.

«Да, у нас освящённая вода в бассейне, мы и в прошлом году так делали. Стоимость посещения — 270 рублей в час, приходите и купайтесь. Накануне мы приглашали батюшку, чтобы он провёл соответствующий ритуал», — сообщили корреспонденту агентства сотрудники гостиничного комплекса.

Как писало «Восток-Медиа», в открытом бассейне на стадионе имени Ленина за погружение в иордань с тёплой водой собирались взимать 300 рублей. При этом для посетителей сегодня отменили обязательное требование — наличие резиновой шапочки и медицинской справки. Что повлияло на решение епархии отказать одной акватории и при этом допустить проведение ритуала освящения воды в другой — 30-рублёвая разница в стоимости визита, или иные причины, — неизвестно.

Связаться с духовным учреждением для разъяснений редакции пока не удалось. Вероятно, в связи с Крещением представители епархии дежурят у купелей с ледяной водой, где за погружение и возможность «смыть грехи» платить не нужно. Кроме этого, стало известно, что сегодня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе работает небольшая закрытая иордань.