Михаил Юрьев: очень много ляпов допустили в игре

Сегодня четверг, 19 января 2017 года, 10:55
Новый самолёт DHC-6 Twin Otter для Приморья прибыл во Владивосток
Новый самолёт DHC-6 Twin Otter для Приморья прибыл во Владивосток
В Николаевске-на-Амуре перестали ходить автобусы
В Николаевске-на-Амуре перестали ходить автобусы
Чище, теплее, быстрее: хабаровчан не устраивает работа троллейбусов
Чище, теплее, быстрее: хабаровчан не устраивает работа троллейбусов
В четверг в Хабаровске солнечно и тепло
В четверг в Хабаровске солнечно и тепло
На Крещение приморцы устремились смывать грехи
На Крещение приморцы устремились смывать грехи
Регионы:


Популярное
вчера, 11:47
В Приморье микроавтобус провалился под лёд
вчера, 17:32
Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
вчера, 12:05
Названы средние цены на жильё в Приморье
вчера, 11:41
Ледокол из Владивостока застрял во льдах, участвуя в атомном проекте
вчера, 14:10
В Хабаровске без вести пропала учитель начальных классов
вчера, 19:15
Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
вчера, 17:02
Едва не умершему в Приморье тигрёнку Шерхану исполнилось 4 месяца
вчера, 13:41
Рубить нельзя охранять: опечатка едва не погубила дальневосточный кедр
вчера, 11:12
В Приморье тепловоз протаранил легковушку
вчера, 18:10
Хабаровчане пытались ворваться в здание подстанции скорой помощи

Обсуждаемое
вчера, 17:32
9

Во Владивостоке водитель автобуса напал на съёмочную группу телеканала
вчера, 11:47
8

В Приморье микроавтобус провалился под лёд
вчера, 19:15
6

Хабаровская епархия отказалась освящать к Крещению "тёплую купель"
вчера, 18:31
4

В Приморье начнут ловить ещё меньше бездомных животных
вчера, 20:28
3

Жириновский хочет депортировать из Москвы автохулиганов
вчера, 11:01
2

"Чёрные береты" высадились на юге Приморья
вчера, 13:50
2

Почта России внедряет электронные очереди на Дальнем Востоке
вчера, 12:05
1

Названы средние цены на жильё в Приморье
вчера, 13:30
1

В Хабаровске военнослужащие отбили атаку "диверсантов" на штаб ВВО
вчера, 12:35
1

Консул КНР подчеркнул роль хабаровских СМИ в партнёрстве двух стран
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 402



Система Orphus

Михаил Юрьев: очень много ляпов допустили в игре

Михаил Юрьев: очень много ляпов допустили в игре
Наставник "армейцев" также отметил низкое качество льда в тёплой арене "Ерофей"
20 минут назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» дал оценку игре своих подопечных в прошедшем накануне матче с ульяновской «Волгой». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этой встрече «кабаны» одержали победу с разницей в 10 мячей. Игра завершилась со счётом 15:5, а «СКА-Нефтяник» добавил в свою копилку ещё три очка.

На послематчевой пресс-конференции Михаил Юрьев заявил, что по итогам игры у него есть много вопросов к воспитанникам.

«Матч получился очень задорным, и для болельщиков, наверное, это было очень интересно. Но я не совсем доволен качеством игры своей команды. Очень много осталось вопросов по игре в обороне. Очень много ляпов допустили — что это, почему это? Безусловно, и команда соперника нас напрягала, и создавала напряжение перед нашими воротами — верховыми и длинными передачами, продольными передачами. Все это так, все это есть. К этому мы готовились, но, тем не менее, мы не были убедительны, скажем так, в начале матча. Что-то получилось в концовке первого тайма. Понятно, что во втором тайме уже такого напряжения не было. Справедливости ради надо сказать, что на улице и в арене тепло, с этим надо бороться. Во второй тайм вышли — а лёд не готов. Большое скопление публики, быстрая игра в исполнении обеих команд — холод улетучивается мгновенно, лёд теряет качество», — озвучил наставник «армейцев».

В свою очередь, тренер «Волги» Вячеслав Манкос назвал прошедшую игру матчем со звёздами, отметив высокую скорость хабаровских хоккеистов. Кроме того, наставник ульяновцев сообщил, что один из его воспитанников заработал травму в ходе этого противостояния.

«Задорный получился матч, если вкратце. Единственное, что, конечно, не радует — то, что мы в очередной раз получили травму. У нас на 44-й минуте Димка Иванов (защитник команды Дмитрий Иванов — прим. ред.) получил её и не смог продолжить матч. И мы в очень урезанном составе не смогли выдержать тот темп, который показал Хабаровск. Команда со звёздами, с мастерами, играет в очень быстрый атакующий хоккей. Мы постарались сыграть правильно в обороне. Но, к сожалению, глупые ошибки, которые мы сегодня делали на своей половине поля, не давали возможности нормально провести окончательный матч. «СКА-Нефтяник» — очень хорошая команда. Нам есть к чему стремиться, я рад, что все наши молодые игроки сегодня поучаствовали — 3-4 человека, которые не так часто играют. Сегодня у них была возможность проявить себя среди больших мастеров. Разный класс, разный уровень», — прокомментировал Вячеслав Манкос.

«Волга» считалась фаворитом своей группы и оправдала ожидания болельщиков, заняв первое место на «Западе». Ульяновцы провели 20 матчей, 15 из которых выиграли. Однако второй этап команда начали не очень оптимистично — на выезде «Волга» проиграла иркутской «Байкал-Энергии» со счётом 4:8. Пополнить копилку очков ульяновцам не удалось и в Хабаровске. Как сообщало агентство, в матче накануне Владислав Кузнецов забил четыре мяча из пяти в ворота «армейцев», оформив покер, но личные успехи не принесли  его команде победу. Аналогичным достижением у «кабанов» отметился Кристоффер Фагерстрём. А Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко и Павел Рязанцев по итогам этого матча могут похвастать дублями.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru