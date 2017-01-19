Михаил Юрьев: очень много ляпов допустили в игре

Главный тренер команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» дал оценку игре своих подопечных в прошедшем накануне матче с ульяновской «Волгой». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этой встрече «кабаны» одержали победу с разницей в 10 мячей. Игра завершилась со счётом 15:5, а «СКА-Нефтяник» добавил в свою копилку ещё три очка.

На послематчевой пресс-конференции Михаил Юрьев заявил, что по итогам игры у него есть много вопросов к воспитанникам.

«Матч получился очень задорным, и для болельщиков, наверное, это было очень интересно. Но я не совсем доволен качеством игры своей команды. Очень много осталось вопросов по игре в обороне. Очень много ляпов допустили — что это, почему это? Безусловно, и команда соперника нас напрягала, и создавала напряжение перед нашими воротами — верховыми и длинными передачами, продольными передачами. Все это так, все это есть. К этому мы готовились, но, тем не менее, мы не были убедительны, скажем так, в начале матча. Что-то получилось в концовке первого тайма. Понятно, что во втором тайме уже такого напряжения не было. Справедливости ради надо сказать, что на улице и в арене тепло, с этим надо бороться. Во второй тайм вышли — а лёд не готов. Большое скопление публики, быстрая игра в исполнении обеих команд — холод улетучивается мгновенно, лёд теряет качество», — озвучил наставник «армейцев».

В свою очередь, тренер «Волги» Вячеслав Манкос назвал прошедшую игру матчем со звёздами, отметив высокую скорость хабаровских хоккеистов. Кроме того, наставник ульяновцев сообщил, что один из его воспитанников заработал травму в ходе этого противостояния.

«Задорный получился матч, если вкратце. Единственное, что, конечно, не радует — то, что мы в очередной раз получили травму. У нас на 44-й минуте Димка Иванов (защитник команды Дмитрий Иванов — прим. ред.) получил её и не смог продолжить матч. И мы в очень урезанном составе не смогли выдержать тот темп, который показал Хабаровск. Команда со звёздами, с мастерами, играет в очень быстрый атакующий хоккей. Мы постарались сыграть правильно в обороне. Но, к сожалению, глупые ошибки, которые мы сегодня делали на своей половине поля, не давали возможности нормально провести окончательный матч. «СКА-Нефтяник» — очень хорошая команда. Нам есть к чему стремиться, я рад, что все наши молодые игроки сегодня поучаствовали — 3-4 человека, которые не так часто играют. Сегодня у них была возможность проявить себя среди больших мастеров. Разный класс, разный уровень», — прокомментировал Вячеслав Манкос.

«Волга» считалась фаворитом своей группы и оправдала ожидания болельщиков, заняв первое место на «Западе». Ульяновцы провели 20 матчей, 15 из которых выиграли. Однако второй этап команда начали не очень оптимистично — на выезде «Волга» проиграла иркутской «Байкал-Энергии» со счётом 4:8. Пополнить копилку очков ульяновцам не удалось и в Хабаровске. Как сообщало агентство, в матче накануне Владислав Кузнецов забил четыре мяча из пяти в ворота «армейцев», оформив покер, но личные успехи не принесли его команде победу. Аналогичным достижением у «кабанов» отметился Кристоффер Фагерстрём. А Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко и Павел Рязанцев по итогам этого матча могут похвастать дублями.